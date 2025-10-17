Porsche a annoncé vendredi qu'il allait entamer des discussions avec Oliver Blume afin de mettre fin, d'un commun accord, à son mandat de président du directoire, un poste que Michael Leiters, l'ancien directeur général de McLaren, semble bien parti pour reprendre.
Dans un communiqué, le constructeur allemand de voitures de luxe indique qu'il prévoit d'ouvrir des négociations allant dans ce sens avec Michael Leiters, disponible suite à son départ de McLaren en avril dernier après trois ans passés à la tête du fabricant de 'supercars' britannique, qu'il avait dirigé durant une période difficile, marquée par une recapitalisation et une évolution de l'actionnariat.
Ces changements interviennent alors que Porsche a multiplié les avertissements sur résultats ces derniers mois, sur fond de ventes en berne, de difficultés dans l'électrique, de hausse de l'euro et d'un marché chinois morose.
Il est prévu qu'Oliver Blume conserve son poste de président de directoire du groupe Volkswagen, la maison-mère de Porsche.
L'action Porsche progressait de 1,7% dans le sillage de ces nouvelles, tandis que le titre VW gagnait 2,4%.
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (74,8%) : 310 718 unités vendues en 2024 sous les marques Cayenne (102 889), Macan (82 795), 911 (50 941), Panamera (29 587), 718 Boxster et 718 Cayman (23 670), et Taycan (20 836) ;
- vente de véhicules d'occasion (7,7%) ;
- vente de pièces détachées (5%) ;
- prestations de location et de leasing de véhicules (3,8%) ;
- prestations de services financiers (1,4%) ;
- autres (7,3%).
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Allemagne (13%), Europe (23,8%), Amérique du Nord (32,3%), Chine (15,7%) et autres (15,2%).
