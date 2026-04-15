IGM Financial Inc. a capté l'attention des investisseurs avec un momentum boursier exceptionnel, porté par une croissance record de ses actifs et une envolée de ses bénéfices. Le succès de la société résulte de flux entrants massifs, transformant sa rigueur opérationnelle en gains rentables. Bien que la valorisation reflète désormais cette performance, l'historique des dividendes et la diversification stratégique continuent de soutenir son attrait à long terme.

Le secteur canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs s'inscrit dans une trajectoire de croissance puissante, avec une taille de marché qui devrait passer de 5 500 milliards de dollars américains en 2026 à 9 100 milliards d'ici 2031, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 10,6 %. Cette expansion s'appuie sur l'envolée de la valeur nette du patrimoine des ménages jusqu'au troisième trimestre 2025, amplifiée par la solide performance des marchés boursiers qui a rehaussé la valeur des portefeuilles et drainé des capitaux vers les ETF et les fonds du marché monétaire.

Parallèlement, la modernisation de la réglementation a remodelé le paysage, mettant l'accent sur la liquidité, la transparence et la gouvernance climatique, tandis que les plateformes numériques continuent de démocratiser l'accès à l'investissement pour tous les segments démographiques.

Au coeur de cet environnement dynamique se trouve IGM, un poids lourd diversifié de la gestion de patrimoine et d'actifs, gérant environ 316 milliards de dollars canadiens d'actifs totaux sous gestion et administration au 31 janvier 2026. Au service de près de deux millions de Canadiens, la mission d'IGM se concentre sur l'optimisation de la planification financière et de la gestion de l'argent grâce à des solutions complètes.

La société opère principalement via IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, complétées par des participations stratégiques dans Rockefeller Capital Management, Wealthsimple, ChinaAMC et Northleaf Capital - des positions qui amplifient ses capacités, sa portée commerciale et sa diversification concurrentielle.

Sur le plan organisationnel, IGM structure ses activités en trois segments distincts : la Gestion de patrimoine, qui assure la planification financière et la distribution de détail via IG Gestion de patrimoine tout en détenant les parts dans Rockefeller et Wealthsimple ; la Gestion d'actifs, ancrée par les réseaux institutionnels et de courtiers tiers de Placements Mackenzie ; et le segment Institutionnel et autres, englobant les investissements dans Lifeco, Portage Ventures LPs et les capitaux non affectés.

Cette approche segmentée garantit une exécution ciblée tout en maintenant une cohérence stratégique au sein du portefeuille diversifié d'IGM.

Le moteur des résultats s'emballe

IGM a affiché une croissance exceptionnelle de ses revenus pour l'exercice 2025, propulsée par des actifs sous gestion (ASG) et des actifs sous administration (ASA) records atteignant 310,1 milliards de dollars canadiens, en hausse de 14,7 % sur un an. Les revenus de la gestion de patrimoine ont grimpé à 2,7 milliards de dollars canadiens par an, tandis que la gestion d'actifs a contribué à hauteur de 1,1 milliard.

Cette dynamique de croissance a été alimentée par des entrées nettes robustes de 8,8 milliards de dollars canadiens sur l'année, Placements Mackenzie atteignant un record trimestriel d'actifs de 244 milliards et IG Gestion de patrimoine touchant des sommets historiques avec 158,9 milliards d'actifs clients.

Le tableau des résultats a brillé par des accomplissements inédits. Le bénéfice net de la société a bondi de 17,9 % sur un an pour atteindre 1,1 milliard de dollars canadiens en 2025, tandis que le bénéfice net ajusté a atteint un sommet historique de 1,1 milliard, en hausse de 16,4 % par rapport à l'année précédente.

Les résultats du quatrième trimestre 2025 ont été particulièrement impressionnants, avec un bénéfice net en progression de 26,6 % sur un an à 322,4 millions de dollars canadiens. Le bénéfice par action (BPA) s'est élevé à 4,6 dollars sur l'année, reflétant un fort levier opérationnel, l'expansion de la base d'actifs s'étant traduite par une amélioration des marges dans les segments de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs.

Signaux de rendement à l'horizon

Porté par cette performance résiliente, le cours de l'action a progressé de 74 % au cours de l'année écoulée, portant sa capitalisation boursière à 16,9 milliards de dollars canadiens (12,3 milliards USD). Les investisseurs de long terme ont été grassement récompensés, la société maintenant une série ininterrompue de dividendes depuis 10 ans. Le rendement moyen s'est établi autour de 5 % au cours des trois dernières années, bien que les analystes anticipent une modération aux alentours de 4 % à l'avenir.

En termes de valorisation, le titre affiche un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 14,2x sur les projections de résultats 2026, soit une prime par rapport à sa moyenne historique sur trois ans de 10,8x.

Le consensus demeure prudemment optimiste : deux analystes prônent l'achat contre six recommandant de "conserver", pointant collectivement vers un objectif de cours consensuel de 69,8 dollars canadiens. Toutefois, l'action a déjà atteint cet objectif ; toute correction à court terme pourrait constituer une opportunité pour les investisseurs souhaitant se positionner sur la valeur.

Vents contraires en perspective

L'ascension remarquable d'IGM reflète à la fois son excellence opérationnelle et des vents porteurs favorables, mais le chemin à venir comporte des incertitudes significatives. La hausse des taux d'intérêt pourrait peser sur la valorisation des actifs et freiner l'appétit des investisseurs, tandis que l'intensification de la concurrence des acteurs de la fintech et la compression des frais menacent les marges traditionnelles de la gestion de patrimoine. Enfin, l'évolution réglementaire entourant les publications relatives au climat et les normes fiduciaires pourrait exiger des investissements infrastructurels coûteux.