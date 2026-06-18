La prochaine phase de croissance des pharmacies en Inde se joue hors des grandes métropoles. MedPlus y est idéalement positionné, bien que l'intensification de la concurrence pourrait mettre sa stratégie à l'épreuve.

Le paysage de la vente de produits pharmaceutiques en Inde se trouve à un point d'inflexion, et les chiffres le confirment. Selon le rapport annuel de MedPlus pour l'exercice fiscal (FY) 2024-2025, le commerce organisé dans la catégorie pharmacie et bien-être — englobant à la fois les points de vente physiques modernes et l'e-commerce — ne représentait que 18 % du marché total en 2023. D'ici 2027, cette part devrait grimper à 23 %, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 19 % sur quatre ans.

À l'échelle d'un marché comme l'Inde, il ne s'agit pas d'une évolution marginale, mais d'un véritable changement structurel.

L'accès aux soins de santé essentiels reste très limité dans les zones urbaines secondaires et les poches rurales, laissant un vide en matière de disponibilité des médicaments de base, de notoriété des marques et d'accessibilité financière.

C'est précisément cette mutation qui attire les grands acteurs. MedPlus, deuxième distributeur pharmaceutique d'Inde, renforce sa présence dans les villes de rang 2 et 3 (Tier-2 et Tier-3). L'entreprise a mis en place un réseau d'importation, de distribution et de vente de produits pharmaceutiques, tout en gérant ses propres marques de distributeur dans le bien-être et les produits de grande consommation (FMCG). Cette offensive stratégique porte ses fruits.

La domination du segment de détail

Le chiffre d'affaires a progressé de 12,3 % en glissement annuel, passant de 61,4 milliards de roupies indiennes (INR) lors de l'exercice 2025 à 68,9 milliards d'INR en 2026. Cette croissance a été portée par une expansion agressive du réseau, avec 618 ouvertures portant le nombre total de magasins à 5 330 en 2026 contre 4 712 en 2025. À cela s'ajoute l'amélioration de la performance des points de vente matures (plus de 12 mois d'activité), qui affichent une croissance de 9,4 % sur un an.

Le segment de détail continue de dominer l'activité, avec des revenus en hausse de 12,2 % à 67,6 milliards d'INR. Il a contribué à hauteur de 98,1 % au chiffre d'affaires total en 2026, contre 1,9 % pour le segment des services de diagnostic.

La rentabilité s'est nettement améliorée : l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a bondi de 26,7 % pour atteindre 6,8 milliards d'INR, contre 5,4 milliards l'année précédente, soutenu par les produits de marque propre à plus forte marge. La marge d'EBITDA a progressé de 110 points de base pour s'établir à 9,8 %, contre 8,7 %, portée par les magasins matures qui génèrent une marge d'EBITDA de 13,1 %.

Le bénéfice net a crû de 46,2 % sur un an pour atteindre 2,2 milliards d'INR, reflétant un fort levier opérationnel, la croissance des bénéfices dépassant celle des revenus. Le bénéfice par action (BPA) a progressé de 45,8 % à 18,3 INR, contre 12,6 INR, en ligne avec la croissance du résultat net.

Malgré cette solide croissance des bénéfices, le flux de trésorerie disponible (FCF) a reculé, passant de 4,8 milliards à 3,7 milliards d'INR. Cette baisse s'explique principalement par une augmentation significative du besoin en fonds de roulement, notamment la constitution de stocks, ainsi que par la hausse des dépenses d'investissement (capex) et des loyers.

Une pilule amère

Le titre s'échange actuellement à 853 INR, en baisse de 2,3 % sur un an, et reste sous son plus haut de 52 semaines (1 022 INR), signalant une perte de momentum.

Le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel pour 2027 s'établit actuellement à 39,9x, soit un niveau nettement inférieur à sa moyenne sur deux ans de 53,3x. Le marché anticipe de la croissance compte tenu de l'expansion et de la rentabilité de l'entreprise, mais la faiblesse des flux de trésorerie suggère que cette croissance pourrait ne pas être soutenable.

Selon le consensus de marché, les sept analystes suivant la valeur recommandent l'achat. L'objectif de cours moyen est de 1 168,7 INR, ce qui implique un potentiel de hausse de 35,5 %. Le sentiment du marché reste positif, mais face à de telles attentes, l'entreprise devra délivrer des performances solides pour justifier cet optimisme.

Le prix à payer

Le gouvernement a plafonné les prix de 30 médicaments dans le cadre de l'ordonnance de contrôle des prix des médicaments (DPCO) de 2013, limitant ainsi les marges de manœuvre tarifaires. Environ 75 % des ventes provenant de médicaments de marque, MedPlus ne peut augmenter ses prix pour répercuter ses coûts.

Par ailleurs, l'expansion des Jan Aushadhi Kendras, des points de vente soutenus par l'État qui devraient atteindre 25 000 unités d'ici mars 2027, pourrait constituer une concurrence féroce. Ces centres proposent des médicaments génériques 50 % à 80 % moins chers, sapant ainsi les remises standard de 20 % proposées par MedPlus.