L'expansion du secteur manufacturier américain ralentit en décembre
L'expansion du secteur manufacturier des Etats-Unis a ralenti légèrement en décembre, à en croire l'indice PMI calculé par S&P Global, qui s'est établi à 51,8 pour le mois écoulé, à comparer à 52,2 en novembre.
Pour rappel, selon la terminologie des indices PMI, le seuil des 50 sépare expansion et contraction des conditions d'activité dans un secteur donné : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.
Dans le détail, les enquêteurs précisent que les nouvelles commandes ont décliné pour la première fois en un an, sur fond d'un affaiblissement de la demande, mais que la croissance de la production manufacturière est restée solide.
S&P Global note aussi que les droits de douane ont continué de pousser les prix à la hausse à un rythme élevé, mais que la croissance de l'emploi s'est renforcée et que la confiance des fabricants dans les perspectives est demeurée positive.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,9% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,6% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (11,5% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (22,9%), Asie (10,5%) et autres (5,8%).
