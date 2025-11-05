L'expansion du secteur privé accélère dans la zone euro
Publié le 05/11/2025 à 10:20
Si la hausse de la production ne s'est accélérée que marginalement dans le secteur manufacturier, la croissance de l'activité dans les services s'est fortement accentuée, son indice sectoriel étant passé de 51,3 à 53 d'un mois sur l'autre.
'Cette amélioration de la conjoncture des services a en outre favorisé une accélération des créations d'emplois, tendance permettant d'espérer une croissance durable dans le secteur', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.
La conjoncture s'est améliorée dans la quasi-totalité des pays étudiés. C'est l'Espagne qui a enregistré, de loin, les meilleures performances, mais l'Allemagne, première économie de la région, a également fortement contribué à l'expansion globale.