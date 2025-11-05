L'expansion du secteur privé accélère dans la zone euro

L'indice PMI composite HCOB de la zone euro s'est nettement redressé en octobre (52,5) par rapport à septembre (51,2) et a atteint son plus haut niveau depuis mai 2023, signalant ainsi une accélération de la croissance de l'activité globale dans la région.



Si la hausse de la production ne s'est accélérée que marginalement dans le secteur manufacturier, la croissance de l'activité dans les services s'est fortement accentuée, son indice sectoriel étant passé de 51,3 à 53 d'un mois sur l'autre.



'Cette amélioration de la conjoncture des services a en outre favorisé une accélération des créations d'emplois, tendance permettant d'espérer une croissance durable dans le secteur', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



La conjoncture s'est améliorée dans la quasi-totalité des pays étudiés. C'est l'Espagne qui a enregistré, de loin, les meilleures performances, mais l'Allemagne, première économie de la région, a également fortement contribué à l'expansion globale.