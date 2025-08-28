Bientôt deux mois après la vote au Congrès de la loi fiscale, Donald Trump peine à convaincre les Américains de ses bienfaits. Sur le terrain, le vice-président Vance déploie ses efforts, alors que la campagne pour les midterms est déjà lancée.

Le vice-président JD Vance se rend ce jeudi dans le Wisconsin pour défendre la grande loi fiscale et budgétaire, promulguée par Donald Trump le 4 juillet dernier. Après des semaines de tractation au Congrès, le vote de la loi avait été perçu comme une vraie victoire pour lui.

Cependant, les sondages montrent que les Américains ne sont pas convaincus des bienfaits de la « grande et belle loi ». Pour les Républicains, l’heure est donc au service après-vente, à un peu plus d’un an des élections de mi-mandat.

Des coupes qui ne passent pas

D’après une enquête du Pew Research Center réalisée en août, 49% des Américains s’opposent à cette loi, contre 29% qui la soutiennent. Beaucoup craignent qu’elle creuse le déficit fédéral, favorise les plus riches et pénalise les ménages à faibles revenus. La Maison Blanche conteste ces chiffres, mettant en avant des sondages internes plus favorables à certaines dispositions spécifiques du texte.

Le président Trump lui-même a reconnu les difficultés à faire accepter cette réforme qu’il qualifiait de "grande, magnifique loi". Mardi, lors d’une réunion de cabinet de 3 heures diffusée en direct, il a déclaré renoncer à cette formule devenue, selon lui, contre-productive, lui préférant une nouvelle présentation axée sur une "importante réduction d’impôts pour les travailleurs".

Les démocrates, de leur côté, dénoncent une réforme injuste, taillée pour les plus aisés. Selon le Bureau du budget du Congrès, 12 millions d’Américains pourraient être exclus de Medicaid en raison du durcissement des conditions d’accès prévues par la loi. Des coupes sont aussi prévues dans le programme d’aide alimentaire SNAP.

Vance en première ligne

A un peu plus d’un an des midterms, il est donc temps pour les Républicains de faire le service après-vente de leur politique. Si la loi fiscale était une des promesses phares du candidat Trump, il s’agit maintenant de convaincre les Américains et de contrer la perspective négative de la réforme.

C’est dans ce cadre que le vice-président se rend ce jeudi dans une usine sidérurgique. JD Vance y vantera les mérites de la loi pour le secteur industriel. Depuis début août, il a multiplié les déplacements dans des États stratégiques comme la Géorgie, l’Ohio et la Pennsylvanie, où les Républicains visent à gagner ou consolider des sièges au Congrès.

Si le vice-président est au cœur de cette offensive de communication, c’est pour sa capacité présumée à toucher l’électorat populaire. Issu d’une famille pauvre de la Rust Belt, Vance s’est fait connaître avec la publication en 2016 de son autobiographie. Intitulé Hillbilly Élégie, le livre est un récit de l’Amérique blanche déclassée.

Les Républicains ont actuellement une faible majorité au Congrès. Ils contrôlent actuellement 220 sièges à la Chambre des Représentants, contre 213 pour les Démocrates. Au Sénat, le rapport de force est de 53 contre 47. Tout l’enjeu pour Donald Trump est d’éviter le même scénario que lors de son premier mandat, au cours duquel il avait perdu la majorité au Congrès lors des midterms de 2018.