À l'heure où l'on s'extasie devant la puissance financière des géants technologiques contemporains, Nvidia, Microsoft, Apple et leurs comparses des Magnificent Seven, il est salutaire de rappeler que l'histoire a déjà connu des mastodontes dont la taille dépassait de loin, à taux de change constant, nos champions modernes. Au XVIIe et XVIIIe siècle, trois compagnies, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la Compagnie du Mississippi et la South Sea Company, atteignirent des valorisations faramineuses, respectivement 10,2, 8,4 et 5,5 trillions de dollars actuels, là où Nvidia culmine à 4,2 trillions en 2025. Ces empires économiques, nés de monopoles, de spéculations et parfois d'illusions, illustrent l'éternelle danse entre la finance, l'imaginaire collectif et la cupidité humaine.

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales : l’empire des épices et du négoce global

Fondée en 1602, la VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) fut la première véritable multinationale de l’histoire. Bénéficiant d’une charte gouvernementale, elle disposait de pouvoirs exorbitants : lever des armées, battre monnaie, conclure des traités, créer des colonies et même déclencher des guerres. Avec près d’un million d’Européens envoyés en Asie sur près de 5 000 navires, elle bâtit un empire commercial qui dominait le commerce des épices, des textiles et des porcelaines.

Son apogée, en 1637, coïncida avec la fameuse tulipomanie. Alors que le prix d’un bulbe rarissime pouvait dépasser dix années de salaire d’un artisan, la VOC voyait sa capitalisation s’envoler jusqu’à 78 millions de florins, soit plus de 10 000 milliards de dollars actuels. Un chiffre vertigineux, qui fait paraître les valorisations modernes presque modestes. Cette prospérité tenait autant à ses monopoles commerciaux qu’à l’avidité spéculative d’investisseurs persuadés que les richesses de l’Asie et les promesses d’une nature exotique ne connaîtraient jamais de fin.

Mais la VOC ne fut pas seulement un acteur économique : elle façonna les structures du capitalisme moderne. La bourse d’Amsterdam, où ses actions s’échangeaient, fut l’un des premiers marchés organisés de titres financiers. La société payait des dividendes réguliers, parfois 40% de l’investissement initial, et ouvrait la voie à un capitalisme de masse. Pourtant, derrière les fastes des comptoirs asiatiques et des cargaisons de poivre, se cachait un empire d’une brutalité implacable : monopoles imposés par la force, massacres, esclavage et corruption chronique finirent par miner sa réputation avant sa dissolution en 1799.

La Compagnie du Mississippi : l’utopie financière de John Law

Si la VOC fut un géant bâti sur le commerce tangible, la Compagnie du Mississippi s’érigea sur une promesse : celle de transformer les immenses territoires de Louisiane en Eldorado. Fondée en 1684, puis réorganisée en 1717 par le financier écossais John Law, elle bénéficia du monopole du commerce français avec l’Amérique du Nord. L’imagination populaire voyait déjà des mines d’or ruisseler dans les caisses de la couronne. La réalité, elle, était infiniment plus modeste : des marais insalubres et un territoire encore largement inexploré.

Law, alors maître des finances du royaume, orchestra une vaste opération de communication et de création monétaire. La Banque générale, ancêtre de la Banque royale, inonda le marché de papier-monnaie, stimulant une frénésie d’achats d’actions. Entre 1719 et l’été 1720, le cours passa de 500 à 15 000 livres, propulsant la valorisation de la compagnie à 8,35 trillions de dollars actuels. La rue Quincampoix, à Paris, devint l’épicentre d’une spéculation effrénée, où aristocrates, bourgeois et simples curieux échangeaient titres et fortunes.

Mais la bulle n’était qu’illusion. Dès que les doutes sur la richesse réelle de la Louisiane percèrent, la confiance s’effondra. En quelques mois, l’action retomba à 500 livres. Law, discrédité, s’enfuit. La Compagnie du Mississippi, symbole éclatant de la « folie des foules », fut liquidée en 1721. Si elle survécut quelques décennies sous d’autres formes, exploitant notamment le commerce avec l’Asie et l’Afrique, sa légende demeure celle d’un mirage financier devenu fiasco retentissant.

La South Sea Company : l’illusion britannique du commerce avec l’Amérique espagnole

En 1711, Londres créa la South Sea Company pour gérer et restructurer une partie colossale de la dette publique britannique. En contrepartie, l’entreprise reçut un privilège commercial : le monopole du trafic d’esclaves africains vers l’Amérique espagnole (le fameux Asiento). Mais la réalité du commerce fut bien maigre, les Espagnols surveillant jalousement leurs colonies. La compagnie réalisa moins de profits par le négoce que par la manipulation financière.

En 1720, par un mélange de promesses mirobolantes, d’opérations d’initiés et de corruption politique, le cours de l’action s’envola. De 100 livres en janvier, il grimpa jusqu’à 1 000 livres en août, propulsant sa valorisation à l’équivalent de 5,52 trillions de dollars. La frénésie fut telle qu’elle donna naissance à un florilège de bulles absurdes, certaines compagnies s’introduisant en bourse sans autre projet que de lever de l’argent sur la crédulité du public. La célèbre caricature du temps résumait cette folie : "une société pour réaliser une affaire d’une importance extraordinaire… dont nul ne doit savoir en quoi elle consiste".

L’effondrement fut brutal. À l’automne 1720, l’action retomba en dessous de son prix initial, ruinant des milliers d’investisseurs, y compris de grands noms de l’aristocratie et de la science, tel Isaac Newton, qui aurait perdu une somme considérable. Un comité parlementaire mit au jour un réseau d’escroqueries, de pots-de-vin et de spéculations. Plusieurs ministres furent déchus, et Robert Walpole, futur Premier ministre, dut orchestrer une opération de sauvetage pour éviter l’effondrement du système financier britannique. La South Sea Company survécut, mais privée de toute ambition réelle, se réduisant à un rôle technique de gestion de dette publique.

Source : Visual Capitalist

Bulle, spéculation et mémoire collective

Ces trois compagnies illustrent à quel point la finance, dès son émergence moderne, se nourrit d’espoir, d’excès et de crédulité. La tulipomanie aux Pays-Bas, la fièvre louisianaise en France et la bulle des mers du Sud en Angleterre partagent une mécanique commune : l’exaltation de perspectives infinies, rapidement suivie par le gouffre de la désillusion. Toutes trois révèlent aussi la manière dont les pouvoirs publics s’enchevêtrent avec les entreprises, parfois en encourageant, parfois en sauvant des projets aux fondements vacillants.

Les récits de ces épisodes ont alimenté une abondante littérature. Charles Mackay, dans son célèbre ouvrage de 1841 sur les illusions collectives, a popularisé l’idée que ces bulles furent des exemples paradigmatiques de la folie des foules. L’historiographie moderne nuance : la tulipomanie, par exemple, aurait été moins ravageuse qu’on ne l’imagina longtemps. Mais l’imaginaire, lui, a retenu les excès, les ruines et la folie spéculative.

Le miroir du présent

Face à ces titans du passé, les Magnificent Seven paraissent presque sages. Nvidia et ses 4,2 trillions de dollars, Microsoft et ses 3,8 trillions ou Apple à 3,15 trillions n’ont pas encore atteint les sommets du VOC ou de la Compagnie du Mississippi. Pourtant, la dynamique est comparable : une concentration inédite de richesses et de pouvoir, portée par une foi collective dans la croissance sans fin de la technologie. Mais à la différence des compagnies d’hier, ces géants s’appuient sur des innovations tangibles, des marchés globaux et des modèles d’affaires diversifiés qui leur offrent une résilience bien supérieure.