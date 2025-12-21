Le 'swipe' c'est fini, faites de la place à l'IA. Justin McLeod, fondateur de l'application Hinge - intégrée au géant Match Group (Tinder, Meetic…) depuis 2018 - initie une nouvelle ère du dating en ligne avec un projet intrapreneurial qui place l'IA au coeur de la mise en relation.

Ce dernier ambitionne depuis plus d’une décennie maintenant de redéfinir les rencontres volontaires dans un monde où toutes les tendances sociales vont en sens inverse. Il quitte la fusée Hinge, dont les revenus pourraient passer de 550 millions de dollars l’an passé à un milliard en 2027.

Match Group s’en est emparé avant le Covid pour diversifier son portefeuille avec une application “conçue pour être supprimée”. Hinge s’inscrit dans cette lignée d'applications “anti-Tinder”. Pas de ‘swipe’ à outrance, le site veut mettre en avant des liens plus personnels.

Au moment où Tinder s’approche de la maturité, les utilisateurs se détournent des grosses plateformes au profit de sites plus spécialisés. De nombreuses plateformes de niche rencontrent un public comme par exemple Fitify Love pour les sportifs, Feeld pour les relations non traditionnelles ou encore Escape App qui favorise les rencontres autour de loisirs communs. Une dynamique accélérée par la pandémie et qui reflète des besoins pour moins d’interactions superficielles.

( Source : Business of Apps )

La chute

Depuis lors, le marché a clairement revu à la baisse les perspectives du secteur en Bourse. Les valorisations sont tombées de haut. Match Group, qui réalise la moitié des revenus de tout le secteur, a vu sa capitalisation divisée par cinq depuis le Covid. Et les récents résultats n’ont pas fait transparaître de signes de reprise.

Au troisième trimestre, chez Bumble, le nombre total d'utilisateurs payants a chuté de 16% sur un an, à 3,6 millions. Chez Match Group, le recul est de l’ordre de 5%, à 14,5 millions. La direction peut remercier Hinge, qui fait contrepoids dans le portefeuille avec une hausse de 17%.

Les applications de rencontres c’est fini ?

Pourtant, les résultats financiers ne disent pas tout. Les applications de rencontres ont sûrement fait le plus dur avec l'acceptation sociale de la pratique. Selon une enquête de 2024 par Statista, plus de 360 millions de personnes dans le monde utilisent des applications de rencontres. Des experts estiment qu’en 2030, plus de la moitié des nouvelles relations commenceront en ligne. C’est déjà le cas aux Etats-Unis.

Il y a dix ans, il était encore difficile d’assumer une rencontre virtuelle autour de la table de Noël sans subir des moqueries d’un oncle ou des remarques inquiètes d’une tante. L’exemple est sans doute un peu forcé, mais il illustre bien l’évolution culturelle.

Socialement, il paraît encore désespéré d’admettre payer pour ce type de services. Mais jusqu’à quand ?

L'atterrissage ?

Selon une étude menée dans des pays du Commonwealth et commandée par Match Group, 91% des hommes et 95% des femmes estiment que l’environnement actuel des rencontres est plus difficile que jamais.

Disons que les préférences relationnelles deviennent plus personnelles et diversifiées. Cela rend plus complexe la construction durable d’une relation.

Pour adresser ces problèmes, Justin McLeod, fondateur de Hinge, quitte ses fonctions de président pour dédier son temps à Overtone, une application de rencontre “axée sur l’utilisation d’IA et les outils vocaux”.

Dans sa lettre d’adieu à Hinge et de présentation d’Overtone, il présente sa vision : “En regardant vers l’avenir des rencontres, je pense que nous sommes à un point d’inflexion où nous pouvons aller au-delà de l’affinage du modèle existant et réimaginer complètement la manière dont nous relevons les défis persistants auxquels les personnes qui font des rencontres sont confrontées. Cette fois, non pas parce que le modèle actuel est brisé, mais parce que les possibilités se sont élargies. L’IA, si elle est utilisée correctement, peut nous aider à inventer une toute nouvelle façon pour les gens de trouver leur partenaire, bien plus personnelle, bien plus efficace et bien plus performante. Pensez moins à une plateforme sociale qu’à l’expérience de travailler avec un entremetteur personnel de premier plan. Un service qui privilégie la connaissance de vous — et de tout le monde — afin de pouvoir faire des présentations soigneusement personnalisées et soignées aux personnes sur votre longueur d’onde”.

Quand certains penseront à l'épisode de la série dystopique Black Mirror “Hang the DJ” (S4E4), d'autres y verront peut-être une réponse à une impasse relationnelle. Jusqu’où McLeod pourra-t-il pousser sa vision ? Réponse dans les années à venir.

En attendant, les analystes de Zonebourse notent que, malgré l’entrée du fonds activiste Elliott au capital et la nomination de Laura Jones au comité de rémunération, Match n’a toujours pas réduit les généreuses rémunérations en stock-options. Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, elles représentent encore la moitié du résultat net.

Cela dit, Match conserve une position unique avec un portefeuille bien équilibré : Tinder comme vache à lait, Hinge comme enfant prodige, et désormais Overtone, pour tester un nouveau paradigme du dating.