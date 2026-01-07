L'IA a permis à Equinor d'économiser 130 millions de dollars en 2025

Equinor annonce que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) a permis au groupe d'économiser 130 millions de dollars américains en 2025.



L'IA est désormais utilisée sur les plateformes offshore et les installations terrestres pour résoudre des tâches industrielles à grande échelle.



Equinor propose actuellement une gamme de solutions d'IA en cours d'utilisation, et plus d'une centaine de nouveaux cas d'utilisation ont été identifiés.



L'IA a été utilisée par exemple pour la surveillance de plus de 700 machines rotatives avec 24 000 capteurs dans toutes les installations et la planification des puits et le développement des champs. L'IA est également utilisée comme outil pour interpréter plus rapidement des données sismiques.



" Avec l'IA, nous pouvons analyser les données sismiques dix fois plus rapidement, planifier les puits et le développement des champs de manière nouvelle et meilleure, et exploiter nos installations de manière plus efficace. Les processus industriels génèrent d'énormes quantités de données, et nous pouvons utiliser l'IA pour " produire " des connaissances à partir de ces données ", a déclaré Hege Skryseth, vice-président exécutif pour la technologie, le numérique et l'innovation chez Equinor.



Equinor vise à maintenir la production sur le plateau continental norvégien à des niveaux de 2020 jusqu'en 2035, ce qui signifie environ 1,2 million de barils d'équivalents pétroliers par jour.

