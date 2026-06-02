L'absence de progrès décisifs sur la réouverture du détroit d'Ormuz n'empêche pas les actions américaines de poursuivre leur ascension dopée à l'IA. L'Europe, elle, reste engluée dans le bourbier pétrolier. Toute entreprise dont le matériel trouve sa place dans un centre de données est dans le camp des gagnants. Pour les autres, difficile d'émerger.

Encore des chiffres à empiler ce matin pour rendre compte des dernières nouvelles de la planète finance.

3 d'abord, comme les séances consécutives de repli pour le CAC 40 en France. L'indice parisien a du mal à redémarrer et se négocie environ 6% en dessous de son record du 26 février dernier, juste avant l'attaque de l'Iran par les Etats-Unis et Israël.

8 ensuite, comme le nombre de séances d'affilée dans le vert de l'indice américain S&P 500. La série d'avril 2025 est égalée. Le S&P 500 est, comme il se doit, au plus haut.

80 milliards de dollars pour continuer, c'est-à-dire le montant des augmentations de capital qu'Alphabet a prévues pour rester dans la course de l'IA.

965 milliards de dollars, histoire de monter en gamme. C'était la valeur d'Anthropic lors du dernier round de levée de fonds de l'entreprise. La prochaine fois, sa valorisation pourrait être décidée par un marché plus large puisque le rival d'OpenAI a déposé un premier document en vue d'une introduction en bourse.

1 500 milliards de dollars enfin, soit la capitalisation que Samsung Electronics est proche d'atteindre. Cela place l'entreprise coréenne au 9e rang mondial, plus très loin de Meta et de Tesla, grâce à son rôle clef dans les puces IA, notamment les puces mémoire.

Ces chiffres résument ce qui se passe en bourse depuis des mois. L'argent continue à affluer chez les gagnants de la révolution économique de l'intelligence artificielle, aux dépens des autres acteurs. L'absence de résolution du conflit en Iran ne pénalise pas les entreprises dont les marges sont devenues obscènes. Winner takes all, pour reprendre la célèbre formule américaine. La fermeture du détroit d'Ormuz fait des dégâts sur les prix et sur les approvisionnements en produits critiques, mais elle n'entame pas le scénario ciel bleu des investisseurs techno-convaincus par l'IA.

Au Moyen-Orient, les derniers développements sont toujours insondables. Apparemment, la Maison Blanche aurait obtenu de Tel Aviv et du Hezbollah une trêve au Liban, mais les dépêches qui tombent depuis ce matin montrent que les affrontements continuent. L'Iran avait annoncé hier suspendre les discussions avec les Etats-Unis en raison des combats au Liban. Puis Donald Trump a laissé entendre que les négociations avec Téhéran continuent "à un rythme rapide". Le pétrole, lui, reste dans la zone des 90 à 95 USD, aussi bien pour le brut léger américain WTI que pour le Brent. Pour tenter d'apaiser sa base prise à la gorge par la hausse du prix de l'énergie et les tensions agricoles, le Président des Etats-Unis a décidé de réduire les droits de douane sur les équipements agricoles. Il aurait aussi, selon plusieurs journaux américains, renoncé au très contesté fonds d'indemnisation prévu pour soutenir ses partisans malmenés par l'administration précédente.

La séance du jour sera dominée par les articles dithyrambiques sur Hewlett Packard Enterprise. L'action de la société américaine flambait de 28% hors séance après ses trimestriels. La cause ? L'exposition à l'IA bien sûr. Toutes ces entreprises de hardware délaissées pendant des années par des investisseurs avides de logiciels et de bilans légers sont en train de prendre une revanche éclatante. En matière macroéconomique, l'inflation européenne de mai tombera à 11h00 (elle devrait être de 3% sur un an). Aux Etats-Unis, l'enquête JOLTS sur les offres d'emploi constituera une mise en bouche avant les autres indicateurs du marché du travail attendus sur la suite de la semaine.

Sur les marchés d'Asie-Pacifique, le rouge domine ce matin, notamment au Japon (-1%) et en Corée du Sud (-1,1%). Hong Kong se démarque en hausse de 1,5% grâce à l'engouement autour de Tencent, alors que le Financial Times a rapporté que la société se rapprochait du lancement d'un agent d'IA pour les 1,4 milliard d'utilisateurs chinois de WeChat. Les marchés européens sont attendus dans le vert à l'ouverture, pour combler l'écart avec les gains américains de la veille.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Balance commerciale (Suisse)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) de flash (Zone Euro)

14h30 : Discours de la Fed Hammack (Etats-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abivax : Jefferies passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 160 USD à 90 USD. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 132 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 à 135 USD.

ABN Amro Bank : ING Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 40,50 EUR.

Ahold Delhaize : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 45 à 40 EUR.

Akzo Nobel : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 47 à 57 EUR.

Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66,10 à 69,80 EUR.

Bossard Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 178 CHF.

Capgemini : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 125 EUR.

Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 340 à 330 EUR.

Elior Group : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 3 EUR à 1,90 EUR.

Kongsberg Maritime : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 70 NOK à 50 NOK.

Octave Intel : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 25 USD. RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 21 USD.

Securitas : Oddo BHF démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 210 SEK.

Salzgitter : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 70,80 EUR.

SES S.A. : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 8,80 EUR.

SFS Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 152 CHF.

Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 43,30 à 42,20 EUR.

Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 130 EUR.

Uniqa Insurance : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 18,20 à 20 EUR.

Voestalpine : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 49 à 48 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

BNP Paribas conteste le jugement de première instance dans le litige lié au Soudan et a déposé un mémoire devant la Cour d'appel des Etats-Unis.

Engie a obtenu un financement export d'un milliard d'euros avec une garantie d'Euler Hermes, destiné à soutenir ses projets de transition énergétique.

Kering a nommé Gianfranco D'Attis directeur général d'Alexander McQueen, avec pour mission de renforcer le positionnement et la performance financière de la marque.

Chez Stellantis, la Fiat 500 hybride risque de rater ses objectifs de production.

Nexans boucle le rachat de Republic Wire aux Etats-Unis.

Abivax réussit son essai de phase III sur l'obefazimod dans la rectocolite hémorragique, mais les analystes sont déçus.

Bastide Le Confort Médical finalise la cession de New Medical Concept, holding du groupe Experf, à Sapio Group.

Catana a enregistré une perte nette de 1,7 million d'euros au premier semestre 2025/2026, impactée par un marché nautique difficile et des pressions sur les prix.

Herige annonce une évolution de sa gouvernance.

SEMCO Technologies rejoint l'indice Euronext Tech Leaders.

Diagnostic Medical a reçu un premier versement de 4 millions d'euros d'un financement européen global de 20 millions d'euros pour accélérer ses programmes de R&D et d'intelligence artificielle.

Theraclion présente des résultats préliminaires prometteurs de son Sonovein Speedpulse au premier congrès international HIFU à Parme.

Median Technologies a annoncé le succès anticipé de son augmentation de capital de 50 millions d'euros, sursouscrite en moins d'une semaine.

NFL Biosciences a identifié un biomarqueur prédictif pour son traitement contre le tabagisme, augmentant les chances de succès de sa Phase III.

La justice ordonne à ZCCM Investments de dédommager Trafigura dans un litige relatif à une garantie. ZCCM qui signe un partenariat avec un groupe chinois pour le développement d'une centrale thermique en Zambie.

Les principales publications du jour: … Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

BP Plc charge l'administratrice indépendante Amanda Blanc de piloter la succession à la présidence.

Mercedes-Benz inaugure un nouvel Atelier Maybach en Pologne.

ABB étoffe son partenariat avec Nvidia.

Holcim s'apprête à obtenir l'autorisation de l'UE pour racheter Xella.

Deutsche Börse affiche des volumes de négociation en hausse en mai.

Barry Callebaut lance un plan de moyen terme pour restaurer ses performances.

Les syndicats d'Iberdrola appellent à une journée de grève le 19 juin.

SBM Offshore et Solstad Offshore commandent un nouveau navire d'installation via leur coentreprise.

Sweco acquiert un spécialiste finlandais du secteur nucléaire.

De'Longhi rachète 63 000 actions pour plus de 2 millions d'euros.

Mentice noue un partenariat de co-marketing avec Siemens Healthineers pour le logiciel Ankyras

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Samsung Electronics approche d'une capitalisation boursière de 1 500 MdsUSD.

Kioxia cherche à regagner de l'avantage sur le marché des mémoires NAND face à Samsung.

Tencent prend 7% après la rumeur du lancement d'un agent IA WeChat.

DBS Group ouvrira deux nouveaux centres de gestion de fortune à Singapour.

Northern Star Resources doit lancer une revue stratégique et envisager une vente, selon l'investisseur activiste Elliott.

Hon Hai Precision s'associe au français Bull pour les infrastructures IA et cloud en Europe.

Fujikura vise une production de câbles à fibre optique aux Etats-Unis d'ici 2030 face à l'explosion de la demande liée à l'IA.

Axis Bank injecte 3,81 milliards de roupies supplémentaires dans Axis Max Life Insurance Company.

Inpex fait face à une grève sur ses sites GNL Ichthys en Australie.

Adani Green Energy met en service une centrale solaire de 50 MW à Khavda, en Inde.

Zhipu AI envisage une introduction sur le Star Market de Shanghai.

Les principales publications du jour: Fast Retailing...

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.