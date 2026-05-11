L'IA continue à porter Wall Street tandis que le pétrole remet la pression

Les marchés américains ont commencé la semaine sur une note timide, la vigueur des semi-conducteurs et l'optimisme persistant autour de la demande liée à l'intelligence artificielle contrebalançant un nouveau rebond du pétrole après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne à sa proposition. Le S&P 500 a gagné 0,19% à 7 412,9 points et le Nasdaq 100 a progressé de 0,29% à 29 320,7 points, signant de nouveaux records, tandis que le Dow Jones a avancé de 0,19% à 49 704,3 points.

La séance a pourtant commencé dans un climat plus prudent, après les déclarations de Donald Trump jugeant que le cessez-le-feu avec l'Iran était sous forte pression. Le pétrole a bondi de plus de 3%, les investisseurs craignant un prolongement des tensions et un retard dans la normalisation du trafic dans le détroit d'Ormuz.



La progression des indices a surtout reposé sur les grands noms de l'IA, qui ont une nouvelle fois capté l'essentiel de l'appétit pour le risque. Citadel Securities a d'ailleurs souligné que seulement 22% des titres ont surperformé le S&P 500 au cours des trente derniers jours, l'un des niveaux les plus faibles jamais observés, ce qui confirme la forte concentration du mouvement. Nvidia a avancé d'environ 2%, Qualcomm de 8% et Tesla de 4%. Micron s'est également distingué avec une hausse d'environ 6%, soutenue par les tensions sociales chez son concurrent Samsung Electronics, qui alimentent les anticipations de pénurie sur le marché des mémoires.



Parmi les mouvements individuels les plus suivis, Monday.com a gagné environ 6% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, un relèvement de ses perspectives 2026 et des commentaires favorables sur sa plateforme d'intelligence artificielle. Netflix a reculé de plus de 2% après l'annonce d'une plainte du procureur général du Texas, Ken Paxton, accusant le groupe de collecte illégale de données d'utilisateurs. Tyson Foods a aussi baissé d'environ 2% après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles Donald Trump prévoit de suspendre les droits de douane sur les importations de boeuf afin de contenir les prix.



Sous la surface des grands indices, la séance est restée relativement contrastée, avec six des onze secteurs du S&P 500 en hausse. La technologie et les semi-conducteurs ont nettement surperformé, tandis que les services de communication et la consommation de base ont occupé les dernières places.



Le marché des matières premières a également attiré l'attention, avec un cuivre en hausse de plus de 2% à un record de 6,40 dollars la livre (~12EUR/kg). Ce mouvement reflète à la fois les anticipations de demande structurelle et des tensions d'offre plus immédiates, liées notamment à la raréfaction du soufre et de l'acide sulfurique, utilisés dans certaines étapes de production, ce qui pèse sur les capacités de raffinage au Chili, premier producteur mondial de cuivre.



En attendant les résultats de Nvidia et Broadcom la semaine prochaine, la géopolitique devrait retrouver le devant de la scène avec les négociations entre Washington et Téhéran et la rencontre attendue entre Donald Trump et Xi Jinping.