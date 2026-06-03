JP Morgan a indiqué que l'équipementier automobile français pourrait bénéficier du déploiement de l'intelligence artificielle grâce à ses solutions de refroidissement des batteries pour les centres de données.
L'analyse révèle que Valeo rechercherait activement des débouchés dans les centres de données et les systèmes de stockage d'énergie par batterie. JP Morgan précise que le groupe a décroché un contrat de 225 millions de dollars, le premier dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), un projet qui ne nécessite aucun investissement en capital supplémentaire.
JP Morgan rappelle également que la société souhaite se diversifier en explorant des opportunités dans le secteur de la défense en intensifiant l'assemblage de drones équipés de moteurs électriques.
En ce qui concerne son activité dans l'automobile, JP Morgan la qualifie de "résiliente", notamment par ce que la hausse du prix des matériaux a été en grande partie répercutée sur les clients.
La recommandation de JP Morgan est à surpondérer, avec une cible de cours de 22 euros.
Même son de cloche chez Jefferies
Pour la banque d'investissement américaine, "le potentiel de croissance issu des opportunités dans la gestion de l'énergie et la gestion thermique (BESS et centre de données) gagne du terrain et pourrait commencer à devenir un véritable moteur de croissance pour Valeo".
Le courtier explique que cela pourrait entraîner un potentiel de revalorisation supplémentaire, malgré la nette surperformance du titre depuis le début de l'année (+20,80% sans compter la hausse du jour).
Jefferies table sur un deuxième trimestre plus résilient, avant un pivot vers la croissance attendu pour l'exercice 2027. La recommandation reste à conserver avec une cible de cours à 13,20 euros, contre 10,60 euros précédemment.
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2025 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,3%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,9%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,7%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,1%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,2% du CA.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (14,5%), Allemagne (10,9%), Europe et Afrique (25,9%), Etats-Unis et Mexique (18,1%), Amériques (0,9%), Chine (15,9%) et Asie (13,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.