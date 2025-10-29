Pendant que les marchés européens marquent le pas, Wall Street poursuit son accélération en pariant que le super-cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle va continuer à tout emporter sur son passage. Les investisseurs espèrent que Microsoft, Alphabet et compagnie, qui publient leurs résultats ce soir, vont remettre une pièce dans la machine. La Fed devrait apporter sa pierre à l'édifice en fin de journée en réduisant ses taux d'un quart de point.

Les milliards d'investissement continuent à pleuvoir. Donald Trump fait ami-ami avec tout le monde lors de sa tournée asiatique. La Fed va baisser ses taux. Les résultats d'entreprises devraient continuer à rassurer, même du côté des géants de la tech qui dépensent des sommes astronomiques dans l'IA sans retour sur investissement avéré. Beaucoup de signaux clignotent au vert cette semaine, ce qui a permis aux indices américains de battre hier soir leurs records datant de la veille. L'Europe continue à traîner la patte, elle qui ne peut s'appuyer que sur un nombre restreint de champions de l'IA, même si un nouveau nom a fait irruption hier.

Ben oui, parce que le thème de l'intelligence artificielle en bourse est tellement puissant qu'on peut lui demander l'impossible. Mais comme impossible n'est pas Français, c'est vers la Finlande qu'il faut se tourner. Incroyable mais vrai, l'IA a réussi à sortir Nokia de la caverne has been dans laquelle quelqu'un l'avait emmuré un soir d'hiver 2008. Celle qu'il occupe avec Bayer, Ubisoft, Tripadvisor ou Kraft Heinz.

Nvidia a annoncé hier prendre 2,9% du capital de Nokia, dont le titre a flambé de 21% à 6,60 EUR. Au début, tout le monde a cru à une blague. Nvidia, c'est mieux que de la potion magique. Si Nvidia investissait dans le 3e âge, plus personne ne mourrait. Si Nvidia intervenait en Ukraine, l'armée russe se défilerait. Si Nvidia sponsorisait le gouvernement français… Non, ne déconnons pas trop quand même, ils réfléchissent sûrement à ce qu'ils font.

Bref, Nvidia a mis des sous dans Nokia. Presque un sacerdoce, vu que ça n'a porté chance à personne jusqu'ici. Eh oui, jeune investisseur. Quand tu maîtrisais à grand peine la station debout ou que tes capacités ne te permettaient pas encore d'atteindre les toilettes avant de te souiller, Nokia, c'était Apple.

Non, sérieusement. La moitié du monde ou presque avait un téléphone Nokia et les autres constructeurs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour copier cette réussite. Personnellement, j'étais un rebelle avec mon superbe Motorola Graphite Bouygues Telecom, mais c'est une autre histoire.

Et puis Apple a sorti un truc nouveau, l'iPhone, en 2007. Du côté d'Espoo, en Finlande, les ingénieurs de Nokia se sont marrés, en mode "ça ne marchera jamais". Et puis Google a racheté Android et a lancé le système d'exploitation éponyme en 2008. Du côté d'Espoo, en Finlande, les ingénieurs de Nokia se sont marrés, en mode "ça ne marchera jamais". Cinq ans plus tard, la part de marché de Nokia était passée de près de 40% à moins de 15% et la division a été vendue à Microsoft, qui n'a jamais rien réussi à en faire. Nokia s'est recentré sur son second métier, les réseaux, avant de renforcer ce pôle avec le rachat d'Alcatel en 2015. Un métier dans lequel le groupe est majoritairement en concurrence avec le voisin Ericsson et avec le chinois Huawei. Comme dirait Mamie Lucette, "un métier que les Américains laissent aux Européens et aux Chinois, ça veut dire que ça ne marchera jamais". Elle avait raison Mamie Lucette. C'était un métier hyper important mais tout pourri, de faire des réseaux. La poule aux œufs d'or, ce ne sont pas les tuyaux, ce sont les services. Nokia est remonté hier à 6,60 EUR, c’est-à-dire son cours de 2015. Et de 2012 aussi d'ailleurs. Nokia valait dans les 28 EUR en 2008 et pas loin de 60 EUR en 2000.

Mais peut-être que les choses sont en train de changer pour le Finlandais. Parce que pour continuer à vendre des GPU, Nvidia doit faire en sorte que les infrastructures suivent. Les investissements IA continuent donc à ruisseler. Ils sont passés des fournisseurs de puissance de calcul (Nvidia, AMD…) aux assembleurs (Dell, Hewlett Packard, Super Micro Computer…) puis aux fournisseurs d'équipements pour les centres de données (Schneider, Vertiv, Johnson Controls, Eaton, Trane, Cisco, Arista, ABB…). Centres de données qu'il faut alimenter en énergie (Siemens Energy, Rolls-Royce, Cummins…) et qui nécessitent donc des accès réseaux spécifiques (d'où Nokia).

En d'autres termes, le ruissellement de l'IA est en train de toucher de nouveaux pans du marché. On a toujours un peu de mal à comprendre comment les géants de la tech US font pour préserver leurs marges stupéfiantes après avoir décuplé leurs investissements, mais Microsoft et compagnie apporteront sans doute quelques éléments de réponse ce soir. Ou pas, puisque de toute façon, le marché s'en fout un peu. Si on posait à une entreprise cotée la question "gagnez-vous de l'argent avec l'IA ?", l'investisseur de 2025 se contenterait d'une réponse "Aucune idée, et alors ?". Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.

Donc plein de résultats au programme aujourd'hui partout dans le monde, dont des poids lourds de la tech US post-clôture. Auparavant à 19h00 (au lieu de 20h00 parce que les Etats-Unis sont toujours à l'heure d'été), la Fed aura vraisemblablement réduit son taux directeur d'un quart de point. Son président Jerome Powell devrait dire que la banque centrale a peu de données récentes à cause du shutdown, que l'économie tient et qu'il faudrait faire attention à ne pas trop s'enflammer sur les marchés financiers. Ou quelque chose approchant. Donald Trump boucle sa tournée asiatique aujourd'hui en Corée du Sud, où il est arrivé avant de rencontrer demain sur place Xi Jinping et d'annoncer, possiblement, un compromis commercial avec la Chine, ce qui pourrait parachever le feu d'artifice boursier hebdomadaire.

En Asie Pacifique, le Nikkei 225 japonais rebondit fort de plus de 2%, dopé par ses valeurs technologiques. Le KOSPI sud-coréen prend 1,8% et le TAIEX s'adjuge 1,6% à Taïwan. A Hong Kong, le Hang Seng fait tache avec une baisse de 0,4%. La plus forte baisse vient d'Australie avec un ASX 200 à -1%, après l'annonce d'une inflation beaucoup plus vigoureuse que prévu en septembre, qui a anéanti les espoirs de baisse de taux de la RBA dans une semaine.

Le CAC 40 démarre la séance à -0,3% à 8 193 points. Le SMI et le Bel 20 gagnent 0,1%, respectivement à 12 366 et 4 953 points.

Les temps forts économiques du jour

Deux banques centrales pour le prix d'une aujourd'hui : la Banque du Canada devrait réduire son taux directeur de 25 points de base à 14h45, avant que la Fed ne fasse la même chose à 19h00 (les USA ne sont pas encore passés à l'heure d'hiver). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

