Le fonds Apollo diffusait récemment une présentation type 'pavé dans la mare' sur les marchés financiers nord-américains.

Jamais le S&P 500 n'a été aussi concentré, avec des niveaux de valorisation qui dépassent désormais ceux de la précédente bulle spéculative du secteur de la technologie - la célèbre 'bulle des dotcom'.

Les sept géants technologiques - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla - pèsent plus lourd que jamais puisqu'ils représentent désormais plus de 30% de la capitalisation du S&P 500. Nvidia, devenu le chef de file de l'indice, affiche pour sa part un multiple de 51 fois ses bénéfices.

Le secteur technologie, médias et télécoms dans son ensemble pèse lui près de 45% du S&P 500, soit un niveau qui n'avait plus été observé depuis la bulle de 1999-2000. Cette dernière, on s'en souvient, s'était soldée par un krach mémorable.

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman - plus cet indicateur est élevé, moins l'indice est diversifié - atteint donc des niveaux records. En conséquence, c'est un nombre toujours plus restreint d'entreprises qui dicte la performance de l'ensemble du marché américain.

Cependant, alors que le S&P 500 et le Nasdaq 100 enchaînent les records, le pourcentage de valeurs atteignant elles-mêmes des plus hauts reste étonnamment faible. En d'autres termes, ce ne sont que quelques locomotives qui tirent l'ensemble du marché vers le haut, tandis que la majorité stagne.

Il résulte de cette géométrie que le fossé se creuse encore davantage entre les grandes et les petites capitalisations, boudées par les flux indiciels grandissants qui s'alimentent de la liquidité qu'ils génèrent eux-mêmes dans une sorte de spirale auto-réalisatrice.

En parallèle, les attentes de bénéfices progressent pour les grandes capitalisations du S&P 500, tandis qu'elles stagnent pour les petites valeurs du Russell 2000. Le ratio cours/chiffre d'affaires du S&P 500 atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis plusieurs décennies, dépassant même les sommets de la bulle de 1999-2000.

Dans cette économie à deux vitesses, les géants de la tech captent l'essentiel de la croissance. Il est vrai que la part des dépenses d'investissement dans le PIB des 'hyperscalers' d'aujourd'hui est bien supérieure à celle des opérateurs télécoms pendant la bulle de l'époque.

Mais ces investissements massifs dans les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle, si elles créent un précédent historique, posent une grande question : se traduiront-ils par des rendements suffisants pour justifier les valorisations actuelles ?

Apollo dresse donc un constat sans concession de l'état des grands marchés boursiers nord-américains. D'aucuns rappelleront toutefois que le numéro deux du private equity aux États-Unis a un intérêt majeur à convaincre les investisseurs que leurs capitaux feraient mieux de s'orienter vers les marchés privés plutôt que publics...