L'intelligence artificielle a longtemps été racontée comme une affaire de puces, d'algorithmes et de capital-risque. Mais à mesure que les campus de calcul géants sortent de terre, un autre verdict s'impose : la prochaine étape ne se jouera pas seulement dans les salles serveurs, mais dans les postes électriques, les lignes de transmission et les délais de livraison des équipements les plus banals de l'industrie lourde. C'est d'ailleurs déjà le cas.

Le récit dominant de l'IA reposait jusqu'à fin 2025 sur une équation simple : plus de calcul, plus de modèles, plus de valeur. Cette mécanique n’a pas disparu, mais elle se heurte désormais à une réalité autrement plus rugueuse. Les centres de données de nouvelle génération ne sont plus de simples bâtiments techniques : ce sont des infrastructures voraces, capables d’absorber des volumes d’électricité comparables à ceux de villes entières.

Des milliards sur la table, mais un chantier qui cale

L’argent, lui, ne manque pas. Les grands noms de la tech (Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft) doivent consacrer plus de 650 Mds USD cette année à l'expansion de leurs capacités liées à l’IA. Pourtant, cette abondance ne garantit plus la mise en service des projets. Près de la moitié des centres de données prévus aux États-Unis en 2026 pourraient être retardés, voire abandonnés.

Le point de rupture n’est pas financier. Il est matériel. Les projets se retrouvent suspendus à la disponibilité de composants électriques critiques : transformateurs, appareillages de commutation, batteries, câbles, équipements de connexion. Leur poids dans le coût total d’un centre de données reste modeste — moins de 10% selon le contexte fourni — mais leur absence suffit à bloquer l’ensemble du chantier. Dans cette nouvelle hiérarchie industrielle, le maillon le moins spectaculaire devient le plus décisif.

L'Amérique technologique dépend d’une industrie qu'elle ne maîtrise pas

Les États-Unis dominent la frontière technologique et conservent un avantage crucial sur les semi-conducteurs avancés. Mais cette puissance se grippe lorsqu'il faut fabriquer les équipements électriques qui permettent, concrètement, d’alimenter les centres de données. Malgré une décennie de politiques de relocalisation industrielle, la capacité domestique demeure insuffisante. Cette dépendance vise notamment la Chine, malgré les droits de douane, les tensions stratégiques et les préoccupations de sécurité nationale. L'ironie est presque parfaite : Washington veut conserver l'avantage dans l’IA face à Pékin, mais doit pour cela continuer d'importer une partie de l'équipement qui permet de brancher ses propres ambitions.

Le vrai ennemi s'appelle délai

Dans l'ancienne économie des centres de données, attendre 24 à 30 mois pour recevoir un transformateur de forte puissance restait supportable. Dans l’économie de l'IA, ce tempo est devenu intenable. Les opérateurs veulent désormais déployer de nouvelles capacités en moins de 18 mois, tandis que les délais de livraison sur certains équipements peuvent grimper jusqu'à cinq ans.

C’est toute la logique du secteur qui se retrouve déréglée. L'IA vit au rythme de cycles d’investissement rapides, de fenêtres de marché étroites et d’une pression permanente sur le time-to-market. Le réseau électrique, lui, avance selon des cadences longues, avec des procédures d’interconnexion pesantes, des chaînes d’approvisionnement tendues et des capacités industrielles qui ne s’étendent pas en un trimestre.

Ce décalage crée une nouvelle forme de friction macroéconomique. L’innovation accélère, mais le monde physique refuse de suivre à la même vitesse. Et lorsque les gestionnaires de réseaux ou les utilities freinent les raccordements, ce n’est pas par conservatisme : c’est parce que le système n’est pas dimensionné pour absorber d’un coup une telle concentration de demande.

Pour aller vite, des entreprises sécurisent très tôt leurs commandes et ont parfois recours à une remise à niveau d'anciens transformateurs issus de centrales électriques fermées. Lorsqu'un secteur soutenu par des centaines de milliards de dollars doit se tourner vers le matériel reconditionné pour tenir ses délais, c'est le signe que la chaîne industrielle n'a pas été préparée à encaisser un choc de cette ampleur.

Le problème est d'autant plus large que les centres de données ne sont pas seuls sur le marché. Les mêmes équipements sont demandés par l'électrification des usages, par les véhicules électriques, par les pompes à chaleur et par l’extension générale du réseau. L'IA n’arrive pas sur une autoroute vide : elle se branche sur une infrastructure déjà sursollicitée.

La géopolitique entre dans la salle des machines

L'autre bascule, plus discrète mais tout aussi structurante, est géopolitique. On a beaucoup parlé de souveraineté numérique à propos des puces ou des modèles. Il faut désormais y ajouter la souveraineté électrique. Car la dépendance à des fournisseurs étrangers n'allonge pas seulement les délais : elle expose aussi les projets à des changements de règles, à des barrières commerciales, à des arbitrages diplomatiques et à des ruptures de chaîne d’approvisionnement. L'affrontement technologique entre les États-Unis et la Chine prend ainsi une forme presque symétrique. Les uns ont besoin des composants électriques fabriqués en Asie pour déployer leur puissance de calcul. Les autres ont besoin de technologies avancées américaines pour rester dans la course sur les puces et les systèmes. L'IA n’est donc plus seulement une compétition entre laboratoires et géants du cloud. C’est aussi une confrontation entre appareils productifs, réseaux industriels et capacités de construction.

Le prochain avantage compétitif ne sera pas seulement informatique

Pendant des années, l’avantage comparatif s’est mesuré à la densité des GPU et à la sophistication des modèles. La phase qui s'ouvre depuis plusieurs mois déjà redistribue les cartes. Le différentiel pourrait désormais se jouer sur des questions moins glamour, mais autrement plus déterminantes : qui peut raccorder le plus vite, sécuriser ses équipements, obtenir la puissance nécessaire et construire sans attendre cinq ans un réseau capable de suivre ? L'IA devient ainsi un sujet énergétique au même titre qu'un sujet informatique. Et peut-être surtout un sujet d'exécution industrielle. Tant que les goulets d’étranglement sur les transformateurs, les appareillages et les interconnexions ne seront pas desserrés, les annonces de dépenses colossales ne se traduiront pas mécaniquement en capacité effective.

Trois gagnants évidents

Le premier gagnant évident, c’est GE Vernova. La raison est simple : si le noeud du problème devient l'acheminement et la conversion de l'électricité, les acteurs positionnés sur la chaîne électrique lourde prennent de la valeur stratégique. GE Vernova met en avant une offre complète pour les data centers, allant des solutions de réseau aux microgrids et à la conversion de puissance, donc exactement là où se situe le goulet d’étranglement.

Le deuxième nom, c'est Eaton. Si l'IA devient un sujet de distribution électrique, de protection, de pilotage des charges et de déploiement rapide d'infrastructures critiques. Eaton pousse clairement son positionnement “grid-to-chip”, développe des architectures adaptées aux pics de charge de l’IA, et travaille aussi sur des solutions modulaires pour accélérer la mise en service des data centers. Autrement dit, si le marché paie désormais la capacité à faire circuler l’électricité intelligemment et vite, Eaton est au centre du sujet.

Le troisième nom, c'est Bloom Energy. Bloom ne vend pas principalement les briques de réseau classiques, mais une solution de contournement. Si le grid ne suit pas, si les interconnexions prennent trop de temps, et si les hyperscalers veulent sécuriser de la puissance sur site, alors la production décentralisée devient précieuse. Bloom insiste justement sur le fait que l’électricité est devenue le facteur limitant de l’expansion des data centers, et son discours montre que les opérateurs cherchent de plus en plus à réduire leur dépendance au réseau. C’est donc un bénéficiaire direct de la thèse bring your own power.