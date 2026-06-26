TOPS Bayer AG +24,21 % : le géant allemand de la chimie et de la pharmacie sort la tête de l'eau après une décision favorable de la Cour suprême américaine, susceptible de contenir significativement le contentieux Roundup qui empoisonne le groupe depuis des années à travers des milliers de poursuites. Segro plc +18,98 % : le spécialiste britannique des entrepôts logistiques s'envole après avoir éconduit l'américain Prologis, dont l'offre indicative à 13 milliards de livres a été jugée "très loin" de la valeur réelle du groupe par son conseil d'administration. 3i Group +14,99 % : le groupe britannique d'investissement respire après le feu vert de l'Union européenne pour deux de ses acquisitions dans l'énergie et le traitement de données, un dernier verrou réglementaire qui saute sur sa feuille de route stratégique. EasyJet +15,67 % : la compagnie aérienne britannique à bas coûts décolle après avoir refusé une nouvelle offre de rachat d'un fonds américain à 6,50 GBP par action, le ton plus conciliant entre les deux parties laissant entrevoir une surenchère qui fait saliver les investisseurs. Le recul du Brent ajoute un soutien sectoriel. Air France-KLM +12,24 % : le franco-néerlandais s'envole sur un double coup de pouce des analystes, Rothschild & Co Redburn relevant son objectif de 16 à 18 euros et Deutsche Bank de 9 à 11 euros, l'émission obligataire réussie de 500 millions à cinq ans confirmant en parallèle la solidité retrouvée du bilan. Danone +10,85 % : le groupe alimentaire français met le cap sur l'Asie-Pacifique avec le rachat de Made Group et une participation dans Saputo Dairy Australia, deux opérations sur le créneau porteur de la nutrition saine que BofA a saluées en relevant dans la foulée son objectif de cours. FLOPS Banca IFIS -38,82 % : la banque italienne spécialisée est sanctionnée par l'annonce du lancement d'un processus de cession de ses activités de créances douteuses. Cette opération soulève des interrogations sur la recomposition de son modèle d'affaires et pèse sur la confiance des investisseurs. OHB -33,42 % : le constructeur de satellites allemand est pénalisé par une opération de financement dilutive, avec une levée de fonds de plus de 482 MEUR via une vente d'actions assortie d'une augmentation de capital avec droits préférentiels. Rheinmetall -21,29 % : le secteur européen de la défense subit une vague de dégagements, entraîné par le plongeon de Rheinmetall à Francfort. Les investisseurs s’inquiètent d’un possible abandon par Berlin du programme de frégates F126, estimé à 12,8 MdsEUR, qui ravive les doutes sur certains grands contrats publics allemands. Le mouvement pèse sur l’ensemble du compartiment, avec notamment Hensoldt et Leonardo. Signify -18,48 % : le spécialiste néerlandais de l'éclairage dévisse après sa journée investisseurs du 24 juin. Le groupe a présenté une feuille de route jugée peu ambitieuse par le marché, avec un objectif de marge opérationnelle d'environ 10% à l'horizon 2029. Aixtron -12,9 % : le fabricant allemand d'équipements pour semi-conducteurs pâtit du maintien de la recommandation à la vente par Mwb Research. L’analyste estime que la valorisation du groupe intègre déjà l'essentiel des opportunités de croissance. Ce jugement sévère s'inscrit dans un contexte de pression généralisée sur les valeurs technologiques européennes en raison des anticipations de hausse des taux de la Fed. Tops US Corning Incorporated +13,41 % : le spécialiste américain des matériaux optiques profite du soutien du marché après la confirmation de son accord de plusieurs milliards de dollars avec Amazon. Ce contrat à long terme prévoit la fourniture de fibre optique pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis. Saluant cette dynamique de croissance structurelle, Truist a porté son objectif de cours à 205 dollars, tandis qu'UBS réitère son conseil d'achat pour viser 228 dollars.



Flops US



Cerebras Systems -22,63 % : le concepteur de puces géantes subit une lourde sanction. Si le chiffre d'affaires dépasse les attentes à 193,4 millions de dollars, la perte par action s'avère plus creusée que prévu. Surtout, les perspectives déçoivent : le groupe table sur une baisse de près de dix points de sa marge brute au deuxième trimestre (à 36-38%), réveillant les doutes sur sa rentabilité structurelle et sa dépendance à un client unique. Strategy Inc -26,86 % : le groupe, dont la stratégie repose intégralement sur l'accumulation de bitcoins, plonge dans le sillage de la cryptomonnaie, tombée proche des 58 000 dollars (son plus bas depuis septembre 2024). Ce recul de plus de 7% en trois séances, lié à un assèchement général de la liquidité, dévalue mécaniquement la valeur de ses actifs.