|Tops / Flops de la semaine
TOPS
Bayer AG +24,21 % : le géant allemand de la chimie et de la pharmacie sort la tête de l'eau après une décision favorable de la Cour suprême américaine, susceptible de contenir significativement le contentieux Roundup qui empoisonne le groupe depuis des années à travers des milliers de poursuites.
Segro plc +18,98 % : le spécialiste britannique des entrepôts logistiques s'envole après avoir éconduit l'américain Prologis, dont l'offre indicative à 13 milliards de livres a été jugée "très loin" de la valeur réelle du groupe par son conseil d'administration.
3i Group +14,99 % : le groupe britannique d'investissement respire après le feu vert de l'Union européenne pour deux de ses acquisitions dans l'énergie et le traitement de données, un dernier verrou réglementaire qui saute sur sa feuille de route stratégique.
EasyJet +15,67 % : la compagnie aérienne britannique à bas coûts décolle après avoir refusé une nouvelle offre de rachat d'un fonds américain à 6,50 GBP par action, le ton plus conciliant entre les deux parties laissant entrevoir une surenchère qui fait saliver les investisseurs. Le recul du Brent ajoute un soutien sectoriel.
Air France-KLM +12,24 % : le franco-néerlandais s'envole sur un double coup de pouce des analystes, Rothschild & Co Redburn relevant son objectif de 16 à 18 euros et Deutsche Bank de 9 à 11 euros, l'émission obligataire réussie de 500 millions à cinq ans confirmant en parallèle la solidité retrouvée du bilan.
Danone +10,85 % : le groupe alimentaire français met le cap sur l'Asie-Pacifique avec le rachat de Made Group et une participation dans Saputo Dairy Australia, deux opérations sur le créneau porteur de la nutrition saine que BofA a saluées en relevant dans la foulée son objectif de cours.
FLOPS
Banca IFIS -38,82 % : la banque italienne spécialisée est sanctionnée par l'annonce du lancement d'un processus de cession de ses activités de créances douteuses. Cette opération soulève des interrogations sur la recomposition de son modèle d'affaires et pèse sur la confiance des investisseurs.
OHB -33,42 % : le constructeur de satellites allemand est pénalisé par une opération de financement dilutive, avec une levée de fonds de plus de 482 MEUR via une vente d'actions assortie d'une augmentation de capital avec droits préférentiels.
Rheinmetall -21,29 % : le secteur européen de la défense subit une vague de dégagements, entraîné par le plongeon de Rheinmetall à Francfort. Les investisseurs s’inquiètent d’un possible abandon par Berlin du programme de frégates F126, estimé à 12,8 MdsEUR, qui ravive les doutes sur certains grands contrats publics allemands. Le mouvement pèse sur l’ensemble du compartiment, avec notamment Hensoldt et Leonardo.
Signify -18,48 % : le spécialiste néerlandais de l'éclairage dévisse après sa journée investisseurs du 24 juin. Le groupe a présenté une feuille de route jugée peu ambitieuse par le marché, avec un objectif de marge opérationnelle d'environ 10% à l'horizon 2029.
Aixtron -12,9 % : le fabricant allemand d'équipements pour semi-conducteurs pâtit du maintien de la recommandation à la vente par Mwb Research. L’analyste estime que la valorisation du groupe intègre déjà l'essentiel des opportunités de croissance. Ce jugement sévère s'inscrit dans un contexte de pression généralisée sur les valeurs technologiques européennes en raison des anticipations de hausse des taux de la Fed.
Tops US
Corning Incorporated +13,41 % : le spécialiste américain des matériaux optiques profite du soutien du marché après la confirmation de son accord de plusieurs milliards de dollars avec Amazon. Ce contrat à long terme prévoit la fourniture de fibre optique pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis. Saluant cette dynamique de croissance structurelle, Truist a porté son objectif de cours à 205 dollars, tandis qu'UBS réitère son conseil d'achat pour viser 228 dollars.
Strategy Inc -26,86 % : le groupe, dont la stratégie repose intégralement sur l'accumulation de bitcoins, plonge dans le sillage de la cryptomonnaie, tombée proche des 58 000 dollars (son plus bas depuis septembre 2024). Ce recul de plus de 7% en trois séances, lié à un assèchement général de la liquidité, dévalue mécaniquement la valeur de ses actifs.
|Matières premières
Energie : Le marché mise sur le retour des flux dans le Golfe Les cours du pétrole ont nettement reculé cette semaine. Le Brent et le WTI se dirigent vers une baisse d’environ 8%, malgré un bref rebond après l’attaque d’un cargo près du détroit d’Ormuz. Le Brent s’échange autour de 72,60 USD le baril et le WTI près de 70 USD. Le marché regarde surtout la reprise progressive des exportations dans le Golfe. Saudi Aramco a relancé ses chargements à Ras Tanura, son grand terminal pétrolier situé sur la côte est de l’Arabie saoudite, après près de quatre mois d’interruption. Toutefois, les tensions géopolitiques n’ont pas disparu. Un navire lié à Evergreen Marine a été touché près d’Oman. Washington accuse l’Iran, tandis que Téhéran affirme ne pas garantir la sécurité des navires hors des routes désignées. Cet épisode rappelle que le cessez-le-feu reste fragile. L’OPEP fait aussi face à des tensions internes. Après la sortie récente des Émirats arabes unis, l’Irak réclame un quota de production plus élevé et menace de réexaminer sa participation au groupe. Bagdad dispose d’une capacité proche de 4,7 millions de barils par jour. Si cette pression s’intensifie, elle pourrait renforcer les anticipations d’excédent d’offre à moyen/long terme.
Métaux : Les métaux ont subi un net mouvement de repli en début de semaine. La baisse des marchés actions, le raffermissement du dollar et le ton plus ferme de la Réserve fédérale ont poussé les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués. Le cuivre recule au LME, à 13270 USD la tonne. Le métal rouge souffre des anticipations de taux américains plus élevés, qui renforcent le dollar et pèsent sur les perspectives de demande industrielle. L’or a également connu une semaine agitée. Le métal doré est passé brièvement sous 4000 USD l’once, pénalisé par la hausse du dollar et par la perspective de taux élevés plus longtemps aux Etats-Unis. Les chiffres d’inflation, conformes aux attentes, ont ensuite permis d’enrayer la baisse des prix. Dans le même registre et sans mauvais jeu de mots, l’argent fait grise mine à 58 USD, en baisse de 25% en un mois.
Produits agricoles : Double coup dur pour le soja et le maïs, pénalisés par la baisse du pétrole et le raffermissement du billet vert. En effet, un pétrole moins cher réduit l’attrait des matières premières utilisées dans les biocarburants, notamment le soja et le maïs, tandis qu’un dollar plus fort rend aussi les exportations américaines moins compétitives. En revanche, la météo fait office de soutien, ce qui permet aux prix de globalement se stabiliser à Chicago. Des températures supérieures aux normales pourraient perdurer aux Etats-Unis, ce qui pourrait peser encore davantage sur les rendements des cultures. Le blé recule à 591 cents le boisseau, le maïs et le soja se stabilisent à respectivement 442 et 1150 cents.
|Macroéconomie
Macro : Un cycle chasse l’autre. Après la flambée des prix de l’énergie en réponse à la fermeture du détroit d’Ormuz, ce sont les semi-conducteurs qui sont parmi les principaux gagnants de l’année. Mais toute chose a une fin et tout comme les prix du pétrole se sont nettement dégonflés, les actions liées aux semi-conducteurs commencent à montrer des signes de faiblesse. Il est toutefois trop tôt pour anticiper un retournement de tendance mais la situation nécessite d’être suivie avec attention car elle impacte tout un écosystème qui va des pays (émergents, Corée, Taiwan) aux actions individuelles. Du côté des obligations, le maintien de l’inflation à des niveaux élevés n’est que peu compatible avec des baisses de taux et ce, malgré les gains de productivité attendus par l’intelligence artificielle. La prudence reste donc de mise, d’autant plus à l’approche de l’été traditionnellement marqué par une liquidité moindre et un risque de volatilité accru.
Crypto : En évoluant autour des 59 000 USD, le bitcoin (BTC) est à son plus bas niveau depuis septembre 2024. Il affiche une baisse de 31% depuis le début de l'année 2026 et de 53% par rapport à son pic de 126 000 USD atteint en octobre dernier. Pour l'instant, la cryptosphère manque de catalyseurs positifs en matière d'adoption pour regagner l'intérêt des investisseurs, qui restent davantage concentrés sur les développements liés à l'intelligence artificielle. L'annonce de la suspension en Europe des activités de Binance, faute d'avoir obtenu l'agrément MiCA européen lui permettant d'opérer sur le continent, a également jeté un froid sur l'un des marchés les plus actifs au monde en matière de cryptomonnaies. Plus globalement, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a été divisée par deux depuis octobre 2025, passant de 4 000 MrdsUSD à 2 000 MrdsUSD. L'ether (ETH) enregistre l'une des chutes les plus spectaculaires : la deuxième cryptomonnaie la plus valorisée du marché a perdu 70% en un an, passant de 4 950 USD à 1 560 USD aujourd'hui. Une évolution qui témoigne du désengagement des investisseurs des crypto-actifs au profit de secteurs actuellement jugés plus porteurs.
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