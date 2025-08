Duolingo a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025, désormais attendues entre 1,01 et 1,02 milliard de dollars, grâce à l’essor de ses outils d’apprentissage dopés à l’IA. Au deuxième trimestre, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 252,3 millions de dollars, au-dessus des attentes, tandis que son action a bondi de plus de 12% dans les échanges post-séance. La croissance est tirée par la montée en puissance des abonnements Super et surtout Max, qui intègrent des fonctionnalités IA comme des sessions de conversation vidéo avec chatbots ou l’analyse personnalisée des erreurs.

Duolingo a également profité d’une baisse des coûts liés à l’IA, permettant d’améliorer ses marges brutes, et de revenus publicitaires légèrement en hausse. L’entreprise exploite l’IA générative pour créer rapidement de nouveaux cours : elle en a lancé 148 en un an, contre 100 en douze ans auparavant. Pour le troisième trimestre, elle anticipe des revenus entre 257 et 261 millions de dollars, et un bénéfice d’exploitation annuel allant jusqu’à 295,5 millions, confirmant la solidité de sa trajectoire de croissance.