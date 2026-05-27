700 MILLIARDS de dollars. Le plus gros pari financier de l'histoire moderne. Et personne ne sait vraiment qui paiera la note. Wall Street est-il en train de jouer le PIB de la France à la roulette russe en pariant sur des cartes graphiques ? Peut-être bien que oui

Pendant 20 ans, la tech américaine a vendu du rêve : du software léger, des marges indécentes, des distributeurs automatiques à milliards. Aujourd'hui ? Microsoft rouvre Three Mile Island. Meta brûle des montagnes de cash pour donner gratuitement ses modèles au monde entier. Apple ralentit ses buybacks. Et Nvidia vend les pelles et les pioches d'une ruée vers l'or dont personne ne sait encore si elle produira de l'or… ou des cadavres.

Dans cette vidéo, on décortique le pari le plus dingue de la décennie :

🔥 Pourquoi les Big Tech sont en train de muter en EDF ou en compagnies ferroviaires du XIXe siècle

🔥 Le piège des buybacks — le truc dont PERSONNE ne parle dans les conf calls

🔥 Pourquoi Nvidia ressemble dangereusement à Cisco en 2000

🔥 Et la vraie question, la seule qui compte : qui paiera réellement la note de cette révolution ?

Spoiler : ce n'est pas Jensen Huang.

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Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 95'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.