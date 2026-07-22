La solide dynamique des contrats soutient l'amélioration des performances de Tech Mahindra, mais les prévisions de hausse limitées soulignent la prudence du marché.

Sans surprise, le cycle d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA) ne montre aucun signe de ralentissement.

Le cabinet de conseil et de recherche technologique Gartner prévoit que les dépenses mondiales en IA passeront de 2 500 milliards de dollars américains en 2026 à 3 300 milliards de dollars en 2027, portées par une forte demande en infrastructures et services d'IA.

L'Inde accélère pour concrétiser ses ambitions. Le gouvernement indien a alloué 103,7 milliards de roupies indiennes (INR) à la mission IndiaAI afin de renforcer l'écosystème d'IA du pays. Ce plan prévoit le déploiement de plus de 10 000 processeurs graphiques (GPU) pour accroître les capacités de calcul. Selon les estimations gouvernementales, l'IA pourrait injecter 1 700 milliards de dollars dans l'économie indienne d'ici 2035, soulignant son rôle croissant dans les objectifs à long terme de la nation.

Dans ce contexte, Tech Mahindra aligne sa croissance sur l'expansion du marché de l'IA via son initiative Helix, déployée à l'échelle de l'entreprise, qui propose des solutions natives en IA et une exécution pilotée par l'IA. La société a également enregistré trois trimestres consécutifs de signatures de contrats dépassant le milliard de dollars dans les domaines de l'ingénierie de l'IA, de la transformation cloud et de l'automatisation.

Les bénéfices prennent de l'avance

Au premier trimestre 2027 (Q1 27), le chiffre d'affaires a progressé de 17,7 % sur un an pour atteindre 157,1 milliards INR, contre 133,5 milliards INR au Q1 26. Le résultat opérationnel (EBIT) a bondi de 53,3 % sur un an, passant de 14,8 milliards INR au Q1 26 à 22,6 milliards INR au Q1 27. La marge d'EBIT s'est ainsi établie à 14,4 % au Q1 27 contre 11,1 % au Q1 26, ce qui suggère que l'entreprise tire davantage de profit de chaque roupie de vente.

Le bénéfice net après impôts (PAT) a augmenté de 28,4 % sur un an pour atteindre 14,7 milliards INR au Q1 27, contre 11,4 milliards INR au Q1 26, avec une marge nette passant de 8,5 % à 9,3 %. Des charges fiscales plus élevées et des revenus non opérationnels négatifs ont partiellement compensé l'amélioration de la rentabilité opérationnelle, limitant ainsi le rythme de croissance du résultat net.

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) a progressé à 15,8 milliards INR (167 millions de dollars) au Q1 27, contre 8,1 milliards INR (86 millions de dollars) au Q1 26. Cette performance a été soutenue par une amélioration du délai moyen de paiement des clients (Days Sales Outstanding), qui a été ramené à 84 jours au Q1 27 contre 95 jours au Q1 26, indiquant un recouvrement plus rapide des créances clients au cours du trimestre.

Le dilemme du potentiel de hausse

À 1 561,9 INR, l'action n'a progressé que de 1 % au cours des 12 derniers mois et reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 1 854 INR, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas convaincus par un potentiel de hausse à court terme.

Ce qui frappe, cependant, c'est le réajustement de la valorisation. Le titre se négocie à 20,4 fois les bénéfices estimés pour l'exercice fiscal 2026, soit une forte décote par rapport à sa moyenne historique de ratio cours/bénéfice (P/E) sur trois ans, qui s'établit à 34. Les attentes ont diminué et le marché n'intègre plus le niveau de croissance qu'il anticipait autrefois.

Malgré cela, les analystes semblent optimistes. Sur les 33 analystes suivant la valeur, 26 recommandent l'achat et sept conseillent de conserver le titre. Toutefois, cette confiance ne se traduit pas par un potentiel de hausse significatif.

L'objectif de cours moyen de 1 615,32 INR n'est que de 2,5 % supérieur au cours actuel de l'action, ce qui implique que l'essentiel des gains faciles pourrait déjà être intégré. Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si l'entreprise peut générer une croissance suffisante pour justifier une revalorisation du titre.

Risques à l'horizon

La croissance de Tech Mahindra reste exposée aux fluctuations de la conjoncture économique mondiale et régionale, qui pourraient influencer la demande des clients et l'activité commerciale sur ses principaux marchés. L'entreprise dépend également de sa capacité à attirer et à retenir des talents qualifiés, et ses résultats pourraient être affectés par l'évolution des habitudes de dépenses de ses grands clients. Les évolutions réglementaires et l'issue de potentiels litiges pourraient également peser sur la performance opérationnelle.