Séoul et Taipei encaissent une pluie de dollars grâce au boom de l'intelligence artificielle. Mais transformer cette manne en prospérité nationale durable, à la manière du fonds souverain norvégien que tout le monde cite en exemple, ne va pas de soi et reste un pari politique.

C'est probablement ce que la sagesse populaire appellerait un "problème de riche". La Corée du Sud et Taïwan croulent sous les excédents : exportations, PIB nominal et profits des entreprises s'envolent, portés par la frénésie mondiale d'investissements dans l'IA, et leurs excédents courants atteignent des niveaux records (jusqu'à plus de 20% du PIB à Taïwan !). De quoi imaginer un remake asiatique de la Norvège, ce pays qui a su métamorphoser sa rente pétrolière en un fonds souverain colossal et une prospérité partagée. Sauf que, prévient Wei Yao chez Société Générale, la manne de l'IA ne se comporte pas encore comme l'or noir scandinave : ni inflation généralisée, ni appréciation durable des devises, seulement des prix d'actifs (en l'occurrence actions et immobilier) qui grimpent.

La première pièce du puzzle tient en une phrase : beaucoup de valeur, peu d'emplois. Les semi-conducteurs sont ultra-productifs mais capitalistiques et concentrés entre les mains d'une poignée de champions. A Taïwan, le grand secteur des technologies pèse plus de 20% de la valeur ajoutée mais n'emploie que 7% des travailleurs. En Corée, le multiple est encore plus important : plus de 10% de la valeur ajoutée pour moins de 2% de l'emploi. Résultat : au premier trimestre, les deux économies affichaient une croissance nominale d'environ 18%, mais le PIB réel de Taïwan ne progressait "que" de 14,5% quand celui de la Corée se "traînait" à 3,8%. Pour Séoul, le boom ressemble plus à un choc de termes de l'échange qu'à un enrichissement diffusé dans toute l'économie.

L'explosion économique du secteur technologique a entraîné une explosion haussière du marché boursier.

Garder l'argent

Deuxième pièce : l'argent ne reste pas à la maison. Faute d'être dépensé localement, l'excédent coréen s'évapore via les marchés actions. Les investisseurs locaux achètent des actifs à l'étranger. Et les investisseurs étrangers ne peuvent se permettre de trop concentrer leurs portefeuilles. Ainsi, ils ont vendu Samsung et SK Hynix pour ne pas trop concentrer leurs portefeuilles, provoquant des sorties de capitaux d'environ 10% du PIB en rythme annualisé au deuxième trimestre. Taïwan, lui, recycle via ses assureurs, banques et entreprises, qui expédient les recettes vers l'étranger. Le diagnostic de la Société Générale est plutôt limpide : "les deux économies transforment systématiquement leurs excédents commerciaux en actifs étrangers, ce qui atténue l'appréciation de leur monnaie et les retombées sur la demande intérieure." La rente file donc en partie à l'étranger.

Alors, Corée = Norvège ? Pas vraiment, mais rien ne l'empêche. Pour modifier la structure de flux actuelle afin d'aboutir à une croissance durable et à une devise plus forte, il faudrait redistribuer davantage (les dépenses sociales des deux pays restent sous 15% du PIB, en bas du classement OCDE) et réorienter les capitaux vers l'investissement local. Et sur ce terrain, Séoul avance d'un pas nettement plus décidé que Taipei : politique budgétaire, financement industriel, investissement régional, réforme de la gouvernance des entreprises et allocation des fonds de pension sont mobilisés simultanément. Reste l'ingrédient manquant, et non des moindres : aucun des deux ne dispose encore d'un mécanisme "à la norvégienne" capable de convertir des rentes concentrées en richesse nationale diversifiée. L'idée, elle, reste séduisante.

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