L'IA pourrait réduire de 225 MdsUSD les coûts de production de carburants d'ici 2050

Une étude conduite par Honeywell et le MIT met en avant le potentiel des technologies numériques pour accroître l'offre énergétique, améliorer l'efficacité des infrastructures existantes et renforcer la sécurité énergétique.

Honeywell annonce, en collaboration avec le MIT Center for Sustainability Science and Strategy, la publication d'une étude selon laquelle les technologies numériques et l'intelligence artificielle (IA) pourraient réduire significativement les coûts mondiaux de production de carburants.



Selon les modélisations présentées, l'utilisation de technologies basées sur l'IA pourrait permettre d'abaisser les coûts annuels de production des carburants pétroliers de jusqu'à 55 MdsUSD dans les cinq ans suivant leur déploiement, puis de jusqu'à 225 MdsUSD d'ici 2050.



Pour le gaz naturel liquéfié (GNL), les économies pourraient atteindre 15 MdsUSD par an après cinq ans et jusqu'à 80 MdsUSD à l'horizon 2050. L'étude estime également que les prix mondiaux du GNL pourraient être réduits de 4,5% à long terme.



Le rapport souligne par ailleurs le rôle de l'IA, du stockage d'énergie et de la production décentralisée pour répondre à la hausse de la demande énergétique, ainsi que l'importance de diversifier les ressources grâce à des carburants alternatifs, dont les carburants d'aviation durables (SAF, Sustainable Aviation Fuels).