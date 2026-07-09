Bienvenue dans l'âge lourd de l'intelligence artificielle, où le rebond des puces ne suffit plus à effacer le retour du pétrole et de la Fed. Le récit IA du début de l'année était celui de "faire plus avec moins". Les investisseurs ont continué de payer cher la croissance future, et les grands noms de l'IA ont continué à être davantage évalués sur ce qu'ils pourraient devenir, que sur ce qu'ils coûtent déjà… Mais le vieux monde n'a pas dit son dernier mot.

Quand l’argent devient cher, les désillusions se paient cash. Les gains de productivité espérés de l’IA se construisent d’abord en consommant des puces, des mégawatts, des terrains, des transformateurs et des milliards de capex. Et le cloud repose sur beaucoup de béton.

L’IA est peut-être déflationniste demain, mais elle est inflationniste aujourd’hui.

À quel niveau du baril le récit de l’IA commence-t-il à se compliquer ?

Le pétrole fait augmenter le prix du futur. Un baril à 78 ou 80 dollars ne suffirait pas, à lui seul, à faire trembler le trade IA. Le marché a déjà absorbé des hausses de l’or noir sans renoncer à ses champions technologiques. En revanche, le pétrole devient problématique lorsqu’il cesse d’être seulement une prime de risque géopolitique et commence à influencer les anticipations d’inflation, les taux longs et la perception des marges.

La réaction du marché à la rupture du cessez-le-feu en Iran illustre bien ce nouveau nœud gordien. Le S&P 500 a reculé de 0,3%, le Dow Jones a chuté de 1,1%, le Russell 2000 a perdu 0,9%, mais le Nasdaq a terminé en hausse de 0,2. Le Dow est resté au point mort, tandis que le Nasdaq préservait les apparences, soutenu par le réveil des semi-conducteurs après une ouverture compliquée. La baisse n’était donc pas un mouvement risk-off uniforme. Le marché a vendu les secteurs sensibles au pétrole, aux taux et à la croissance domestique, mais il a racheté une partie des puces.

C’est souvent dans ce type de séance que le message du marché devient le plus intéressant. La direction des indices raconte peu. La composition du mouvement raconte beaucoup. Le pétrole remonte, l’énergie tient, les small caps souffrent, les taux restent exigeants, mais les semi-conducteurs résistent. Autrement dit : le marché ne vend pas l’IA. Il vend ce qui devient fragile lorsque l’IA rencontre un coût du capital plus élevé.

Ce que le marché achète encore

On passe donc de « est-ce que l’IA tient ? » à « quelle IA tient ? ».

L’IA narrative, celle qui promet une transformation économique lointaine sans donner encore assez de chiffres, reste vulnérable au retour des taux. L’IA industrielle, celle qui se voit déjà dans les carnets de commandes, les composants, les centres de données et les chaînes d’approvisionnement, continue d’attirer les capitaux.

Broadcom est un bel exemple. Le titre a bondi après l’annonce d’un engagement d’Apple de plus de 30 milliards de dollars sur des puces produites aux États-Unis. Le marché vend donc le slogan pour acheter de la visibilité concrète : une commande, un client, une usine… bref, une preuve.

On est pas encore sur un grand retour de la tech. C’était d’abord un rebond des semi-conducteurs et des dossiers où la demande est lisible. Le secteur technologique dans son ensemble est resté plus hésitant, tandis que l’énergie a été le seul secteur du S&P 500 franchement dans le vert. Ce qui illustre à la fois le grand flou autour des perspectives de la thématique IA, et la myopie habituelle des marchés, capables de sursauter collectivement au moindre signal familier avant de se détendre aussitôt. Certains réflexes ont la peau dure.

La Fed ne voit pas la même IA que les investisseurs

Après les nouvelles tensions entre Washington et Téhéran et le retour du risque autour du détroit d’Ormuz, le Brent est remonté autour de 78-79 dollars. La réaction du marché reste toutefois plus blasée que paniquée. Tant que les investisseurs ne croient pas à une fermeture durable d’Ormuz ou à une escalade impliquant des dégâts massifs sur les infrastructures pétrolières, le choc reste traité comme une prime de risque contenue.

Mais contenue ne veut pas dire indolore. Un pétrole durablement plus élevé suffit à modifier la conversation sur l’inflation, et donc sur la Fed.

Ce n’est pas juste une histoire de pétrole. Il s’agit aussi, et surtout, de ce que cela implique pour les taux. Les minutes de la Fed ont montré une banque centrale divisée, mais surtout beaucoup moins confortable avec le scénario d’une désinflation linéaire. Les responsables de la Fed ne regardent plus seulement l’IA comme une promesse de productivité. Ils la regardent aussi comme une source de demande supplémentaire pour plusieurs maillons de la chaîne de valeur IA.

L’IA n’est plus seulement bullish pour les marges tech. Elle peut aussi être hawkish pour la Fed.

Les deux visages de l’IA

Le premier est déflationniste : automatisation, gains de productivité, meilleure allocation du capital, baisse éventuelle des coûts de production. C’est le visage qui a séduit les investisseurs pendant deux ans.

Le deuxième est inflationniste : data centers, réseaux électriques, transformateurs, mémoires HBM, GPU, etc. L’IA promet de faire baisser certains coûts demain, mais elle en fait monter beaucoup aujourd’hui.

Je reviens sur cet ordre de grandeur, parce qu’il continue de me donner le vertige. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les data centers ont consommé environ 415 TWh d’électricité en 2024, soit près de 1,5% de la consommation électrique mondiale. Et cette demande pourrait plus que doubler d’ici 2030, autour de 945 TWh, soit un niveau comparable à la consommation électrique actuelle du Japon. On est sur une nouvelle industrie lourde.

C’est là que le pétrole et l’IA se rejoignent. Le premier renchérit l’énergie par le haut du cycle géopolitique. La seconde augmente la demande par le bas de la chaîne industrielle. Les deux ne produisent pas le même choc, mais ils compliquent la même équation, celle d’une Fed qui aimerait voir l’inflation ralentir sans casser la croissance.

Le futur pour la Bourse, le présent pour la Fed

C’est cette différence de temporalité qui rend le sujet si important pour les marchés. Si l’IA fait monter dès aujourd’hui la demande d’électricité, de composants et d’équipements, tandis que ses effets désinflationnistes arrivent plus tard, alors le marché doit vivre avec une période inconfortable : dépenses chères, promesses lointaines, et des taux qui peinent à redescendre.

Historiquement, les phases de hausse des anticipations d’inflation et de taux élevés ne sont pas tendres avec les actifs de croissance. Les bénéfices futurs valent moins cher lorsque le taux d’actualisation remonte. Les secteurs qui tiennent mieux sont souvent ceux qui disposent de cash-flows visibles, de pricing power, de bilans solides ou d’un lien direct avec les matières premières.

L’énergie profite naturellement, et les banques peuvent parfois bénéficier de taux plus élevés, tant que le cycle de crédit ne se dégrade pas. Les défensives (santé, services aux collectivités...) résistent lorsque la croissance ralentit. Les valeurs de croissance chères, elles, doivent justifier plus vite ce que le marché acceptait auparavant d’attendre.

La tech est-elle trop chère, ou simplement beaucoup plus exigeante qu’en 2000 ?

La tech d’aujourd’hui n’est plus exactement celle de 2000. Les grands compounders américains ne sont pas seulement des promesses. Beaucoup génèrent des marges élevées, des flux de trésorerie massifs, des revenus récurrents, des positions de marché dominantes et des bilans capables d’absorber un environnement de taux plus élevés.

Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ou Amazon ne ressemblent pas à des start-up sans profits vendant une adresse web. Cela ne les immunise pas contre la compression des multiples, mais cela change la nature du risque. Le marché ne dit pas forcément : "la tech est trop chère, vendons tout." Il dit plutôt : “montrez-moi quelles dépenses se transformeront réellement en marges.”

Un graphique de Yardeni Research résume assez bien cette différence. La technologie représente aujourd’hui une part extrême de la capitalisation du S&P 500, autour de 37,6%, mais elle représente aussi environ 34,4% des bénéfices forward de l’indice. Au sommet de la bulle internet, la part de capitalisation de la tech était déjà spectaculaire, autour d’un tiers du S&P 500, mais sa part des bénéfices attendus était beaucoup plus faible, plutôt autour de 16% à 18% visuellement sur le graphique.

Nous nous sommes aussi penchés sur les trailing earnings, c’est-à-dire les bénéfices déjà réalisés, et pas seulement les profits attendus. En ordre de grandeur, la tech représenterait aujourd’hui environ 26% à 31% des bénéfices réalisés du S&P 500. Autour de 2000, en reconstruisant le même raisonnement à partir des PER de l’époque, elle pesait plutôt entre 12% et 19% des trailing earnings. En 2000, la tech dominait surtout la capitalisation. Aujourd’hui, elle domine aussi beaucoup plus les profits.

Le risque n’a pas disparu mais il a changé de nature. En 2000, le risque principal était que les profits n’existent pas encore. Aujourd’hui, le risque est que les profits existent, mais que le marché suppose qu’ils continueront à croître très vite.

C’est là que les révisions de bénéfices deviennent intéressantes. Pour le T2 2026, les analystes ont relevé les estimations d’EPS du S&P 500 de 3,4%, alors qu’elles baissent normalement en cours de trimestre. Dans la tech, les estimations ont été relevées de 8,7%, deuxième plus forte progression sectorielle derrière l’énergie. La tech ne monte donc pas seulement grâce à une hallucination IA. Les bénéfices attendus sont encore révisés à la hausse.

Mais le revers de la médaille, c’est que plus les attentes montent, moins le marché pardonne. Une déception dans les semi-conducteurs, une marge moins élevée que prévu, ou un capex hyperscaler mal interprété peuvent suffire à transformer une bonne histoire en mauvais signal.

La vraie tech logicielle peut même retrouver une place dans ce nouveau régime, à condition de prouver qu’elle n’est pas seulement un récit IA repeint à la hâte. Dans un monde où l’inflation énergétique revient, les entreprises capables de vendre du logiciel à fortes marges, avec peu d’actifs physiques, un vrai pouvoir de prix et une base de clients récurrente, peuvent redevenir attrayantes.

Le scénario Goldilocks s’est éloigné

Les mouvements frénétiques du moment illustrent donc un marché qui ne sait plus tout à fait sur quel pied danser. D’un côté, les semi-conducteurs sauvent le Nasdaq et rappellent que la demande IA reste puissante. De l’autre, le Dow et les small caps souffrent, le pétrole remonte, les taux se tendent et la Fed ne peut plus simplement regarder un ralentissement éventuel de l’emploi comme une bonne nouvelle.

Le scénario parfait aurait été : emploi moins brûlant, pétrole bas, Fed moins hawkish, IA en rebond. Le scénario actuel ressemble plutôt à : pétrole plus haut, Fed divisée, IA sélective, taux longs encore exigeants.

Pour les actions liées à l’IA, le seuil d’inconfort commence assez bas. Un Brent dans le haut de la zone des 70 dollars, ou au début des 80 dollars, peut déjà suffire à créer de la tension si les rendements longs remontent et si les valorisations sont élevées. Il ne s’agit pas encore d’un seuil macroéconomique de rupture. C’est d’abord un seuil de marché. Il dit moins quelque chose de l’économie réelle que du degré de complaisance accumulé dans les multiples.

Ce qu’il faut surveiller

Pour le régime macroéconomique, le seuil paraît plus élevé. Sous 80 dollars, le pétrole reste un irritant. Entre 80 et 90 dollars, il devient un sujet sérieux, surtout si les breakevens d’inflation remontent. Au-dessus de 90 dollars, et plus nettement encore au-dessus de 100 dollars si le mouvement dure, le marché commence à réviser toute la copie : inflation, Fed, taux longs, marges, consommation et valorisations.

C’est pourquoi il faut surveiller la combinaison, davantage que le seul niveau du baril. Que disent les taux et les anticipations d’inflation ? Sans oublier le dollar, la largeur de marché, le discours des entreprises sur les coûts et le comportement des semi-conducteurs.

La largeur de marché dira si l’on assiste à une simple respiration ou à un changement de régime. Si le Nasdaq tient seulement grâce à quelques chips pendant que le reste de la cote baisse, le rally reste fragile. Si les banques, la santé, la consommation et les industriels reprennent, le marché peut absorber la volatilité.

La saison des résultats est vivement attendue aussi. Les surprises positives et les révisions à la hausse ont jusqu’ici soutenu le marché. Mais dans un marché aussi concentré, la mécanique peut se retourner vite. Lorsque la tech pèse plus d’un tiers des bénéfices attendus du S&P 500, cela devient critique.

La question qui taraude les marchés est désormais : combien vaut une promesse de croissance lorsque le prix du temps remonte ?

La phase actuelle est plus intéressante qu’une simple rotation sectorielle. L’IA n’a pas disparu du paysage. Elle a simplement changé de visage.