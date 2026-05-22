Vous le savez, un rapport de force oppose depuis plusieurs jours les baissiers qui s'alarment des tensions apparues sur le marché obligataire et les haussiers qui pensent que les doutes seront balayés par le super-méga-giga-cycle économique lié à l'essor de l'intelligence artificielle.

En début de semaine, les personnes austères en costume gris qui tentent de faire en sorte que les choses évoluent positivement mais doucement avaient gagné la première manche. Mais à partir de mercredi, les personnes excitées en hoodies qui préfèrent que ça pulse ont repris l'ascendant. Résultat, les indices boursiers ont effacé une partie de leur baisse récente, toujours enfiévrés par les entreprises technologiques. Paradoxalement, comme je l'évoquais déjà hier, Nvidia a un peu baissé après ses résultats impressionnants, mais ses chiffres ont provoqué un courant acheteur sur le reste de l'écosystème.

Bilan, les indices américains ont poursuivi leur rebond, avec un Dow Jones qui a même signé un record en clôture, au-dessus de la marque symbolique des 50 000 points refranchie hier. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 se rapprochent, eux, de leurs records. L'Europe était plus hésitante, à cause de la baisse de Paris et de Francfort. Le Stoxx Europe 600, lui, a préservé un gain symbolique de 0,04%.

Les indices ont aussi été aidés par les rumeurs de progrès vers la paix en Iran, même si les déclarations des uns et des autres sont toujours cacophoniques. Les investisseurs auront surtout retenu que l'Iran a déclaré que les positions se sont rapprochées après la dernière proposition américaine. Ils ont un peu passé sous silence le fait que le guide suprême iranien a demandé la conservation des stocks d'uranium du pays et que Téhéran travaille toujours à un péage à Ormuz. Le pétrole reste haut perché, autour de 104 USD le baril de Brent.

La grande histoire de la seconde moitié de la semaine, c'est l'attrait hypnotique que continue à exercer l'IA sur les investisseurs. Plusieurs facteurs sont venus réveiller leur intérêt en dépit des niveaux de valorisation atteints par certains dossiers.

D'abord, l'appel d'air médiatico-financier des introductions en bourse géantes qui s'annoncent. SpaceX d'abord, avec une arrivée prévue sur le marché dans quelques semaines avec son cortège de superlatifs. Les financiers n'ont pas oublié qu'une autre des sociétés d'Elon Musk, Tesla, a été valorisée sur la base de ses promesses et de sa capacité à nourrir l'imagination. OpenAI ensuite, même si la date d'entrée en bourse n'est pas encore connue. On imagine aussi Anthropic suivre à un moment ou à un autre.

Anthropic qui a aussi galvanisé les marchés avec un autre message, peut-être même le message le plus important du mois : le propriétaire de l'IA Claude devrait avoir dégagé un résultat d'exploitation positif sur le dernier trimestre écoulé, avec deux ans d'avance sur ses propres objectifs. Cette rumeur (c'en est encore une à ce stade) change la perception du secteur, qui passe pour le moment pour être un puits sans fond. Si une entreprise peut être rentable à un horizon de temps visible en dépit des montants colossaux investis, l'écosystème n'est peut-être pas bâti sur du sable comme le redoutent certains.

Enfin, troisième point en faveur de l'IA (peut-être pas en faveur des Humains, mais c'est une autre histoire), Donald Trump a fait volte-face et a annulé en dernière minute la signature du décret visant en encadrer les modèles d'IA puissants. Apparemment, la pression de son conseiller David Sacks et de plusieurs patrons de la tech aurait fait mouche. Trump a concédé qu'il n'aimait pas certains aspects du texte et a parlé d'un report. "Je pense que ça fait obstacle à... vous savez, nous sommes en tête de la Chine, nous sommes en tête de tout le monde, et je ne voulais rien faire qui puisse entraver cette avance", a-t-il précisé. La Maison Blanche est, comme le marché financier, aimantée par l'IA, sans nier les risques qu'elle induit.

Le siège du pouvoir américain sera le théâtre de l'investiture de Kevin Warsh aux commandes de la Fed. Le lieu de la cérémonie est symbolique. Alan Greenspan, en 1987, est le dernier patron de la banque centrale américaine à avoir prêté serment à la Maison Blanche. Ses successeurs Ben Bernanke, Janet Yellen et Jerome Powell se sont contentés du bâtiment de la Réserve Fédérale. Warsh aura-t-il un destin à la Greenspan ? Les investisseurs adoraient Greenspan, du moins jusqu'à son départ en 2006. La crise financière de 2008 a montré que sa politique de dérégulation n'avait pas que des avantages. Il a quand même eu à gérer le krach de 1987, le scandale LTCM ou la séquence bulle internet / 11 septembre 2001. Warsh, lui, va démarrer avec un marché obligataire rendu nerveux par la remontée rapide de l'inflation, qui contrarie les espoirs de baisse des taux du marché et de la Maison Blanche.

En Asie-pacifique ce matin, la tech poursuit son rebond. Elle permet au Japon de reprendre 2,8%, à Taiwan de grimper de 2,3% et à la Corée du Sud d'afficher 0,7% de gains. Hong Kong se réveille en prenant 1,3%. L'Australie et l'Inde progressent plus modestement.

Le CAC 40 gagne 0,5% à 8 128 points à l'ouverture. Le SMI prend 0,8% à 13 548 points, aidé par Compagnie Financière Richemont. Le Bel 20 est stable à 5 551 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Ventes au détail (Royaume-Uni)

08h45 : Confiance des entreprises (France)

10h00 : IFO climat des affaires (Allemagne)

14h30 : Vente au détail (Canada)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (Etats-Unis)

17h00 : Discours de la Fed Waller (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air Liquide : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 185 EUR à 175 EUR.

Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 à 66 USD.

Arkema : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 50 EUR.

Ceres Power Holdings : UBS passe à acheter depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 570 GBX à 970 GBX.

Clariant : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 9,30 CHF.

Crédit Agricole : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19,80 à 19,40 EUR.

DSM-Firmenich : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 70 à 60 EUR.

Elior Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,20 EUR à 2,50 EUR. AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 3,99 EUR à 2,31 EUR.

Evonik Industries : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 14 EUR.

Generali : Oddo BHF passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 37 à 40 EUR.

IMCD : JP Morgan passe de performance de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 75 EUR.

Lanxess : Goldman Sachs passe de neutre à vendre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 13 EUR. JP Morgan passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours de 18 EUR.

Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21,50 à 60 EUR.

Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 à 180 EUR.

Nokia : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 11 à 14 EUR.

Rheinmetall : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2220 à 1890 EUR.

Solvay : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 32 à 30 EUR.

Sonova Holding : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 155 à 170 CHF.

Stellantis : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 6,10 EUR à 7,10 EUR.

Strabag : Erste Group passe à acheter depuis accumuler et relève l'objectif de cours de 108,90 EUR à 109,50 EUR.

Swiss Life : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 831 à 873 CHF.

Telecom Italia : Barclays initie la couverture avec une recommandation de pondération de marché et un objectif de cours de 0,78 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Stellantis vise une marge opérationnelle ajustée de 7% d'ici 2030.

Colas (Bouygues), TotalEnergies et Volvo ont signé un partenariat pour l'utilisation d'engins électriques sur les chantiers.

Equans (Bouygues encore) cède ses activités de concession de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas.

Renault émet des obligations samouraï double tranche pour 159 milliards de yens.

Eiffage réalise quatre centrales photovoltaïques dans le cadre du programme NOOR Atlas au Maroc.

Air France-KLM se pourvoit en cassation après sa condamnation pour homicides involontaires dans la catastrophe du Rio-Paris.

GTT a reçu une commande de Hanwha Ocean pour concevoir les cuves cryogéniques d'un méthanier de 174 000 m³.

Vallourec s'allie à Syngular Solutions pour les projets de BECCS au Brésil.

Eramet revendique 2,5 MdsEUR de contributions économiques dans ses pays d'opération en 2025.

Casino a procédé, le 20 mai 2026, à un remboursement de 12,4 MEUR de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.

Quadient a confirmé ses prévisions pour 2026 malgré une légère baisse organique de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

La Compagnie des Alpes a enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre 2025/2026.

La vente à découvert visant Exail a fortement reculé dernièrement, passant de 8,35 à 6,25%, selon les données Zonebourse.

Bastide cède Experf à Sapio.

Mexedia prend le contrôle d'une entreprise de services informatiques italienne pour 16,5 MEUR.

Genfit dispose d'une visibilité financière jusqu'à la fin de 2028 et maintient ses objectifs cliniques.

Nanobiotix a levé 85 millions d'euros via une augmentation de capital ciblant les marchés américain et européen.

L'Agence européenne des médicaments a accepté l'examen du dossier de demande de mise sur le marché d'Olanzapine LAI déposé par Teva, développé avec la technologie Medincell.

Hydrogen Refueling Solutions a commencé à déployer une première Secure Power Unit (SPU), une solution modulaire de production électrique hydrogène conçue comme un back-up énergétique.

E-Pango met en place un financement dilutif avec Hanover Square Investments 1, le véhicule d'investissement d'Alpha Blue Ocean, qui finance Haffner, Néovacs et Toosla.

Les principales publications du jour : Exel, Claranova, Avenir Telecom, Guerbet… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Estee Lauder met fin aux discussions en vue d'un rapprochement avec l'espagnol Puig.

Anthropic serait en pourparlers pour utiliser les puces IA de Microsoft, selon The Information.

AMD intensifie ses capacités à Taïwan face à la tension du marché mondial des CPU.

Workday bondit de 11% hors séance après ses trimestriels.

Take-Two gagne 6% hors séance après ses trimestriels.

Ross Stores gagne 5,5% hors séance après ses trimestriels.

Biogen et Denali abandonnent leur traitement contre Parkinson après un échec clinique.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Kioxia devient la quatrième capitalisation du Japon.

Samsung Electronics conclut un accord avec son syndicat sur des primes élevées.

Nintendo a demandé à ses fournisseurs d'assembler environ 20 millions de consoles Switch 2 pour l'exercice démarré le 1 er avril, soit environ 20% de plus que les prévisions, selon Bloomberg.

avril, soit environ 20% de plus que les prévisions, selon Bloomberg. Le PDG de Lenovo alerte sur une pénurie sévère de mémoires et une envolée des coûts.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.