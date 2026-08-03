La dernière semaine de juillet a été dominée par une volatilité spectaculaire, concentrée sur les valeurs technologiques et les semi-conducteurs. Les inquiétudes sur la soutenabilité des investissements dans l'intelligence artificielle et sur l'émergence d'une concurrence chinoise ont d'abord provoqué une correction brutale. Le Nasdaq 100 a ainsi perdu 6,6% sur l'ensemble du mois de juillet, tandis que le KOSPI sud-coréen a plongé de 17% en trois séances avant de rebondir de 18% vendredi. Les publications de Microsoft et d'Amazon ont finalement inversé la tendance, en rappelant que les investissements massifs dans l'IA produisent déjà une croissance tangible dans le cloud et les infrastructures numériques.



La réunion de la Réserve fédérale a laissé davantage de questions que de réponses. Les taux sont restés inchangés, mais trois membres du FOMC ont voté en faveur d'un relèvement. Le marché évalue désormais à environ 60% à 66% la probabilité d'une hausse de 25 points de base en



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