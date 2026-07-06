La semaine dernière, l'Europe a signé une nouvelle séquence de records, avec un Stoxx Europe 600, un Dax, un SMI et un Ibex portés par la détente obligataire et par un rapport sur l'emploi américain moins robuste qu'attendu. Aux Etats-Unis, la semaine écourtée par la fête nationale a laissé Wall Street sur une note plus contrastée : le Dow Jones a inscrit de nouveaux sommets, mais la technologie, les semi-conducteurs et les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont pesé sur la tendance. Le marché n'a pas basculé, il a tourné.



Le rapport sur l'emploi américain a concentré l'attention. L'économie a créé 57 000 emplois en juin, contre 113 000 attendus, avec des révisions négatives sur les deux mois précédents. Le chômage a reculé à 4,2%, mais surtout parce que le taux de participation est tombé de 61,8% à 61,5%. Cette statistique a déplacé les anticipations de hausse des taux de la Fed de octobre vers décembre. Elle n'a pourtant pas fait disparaître le sujet inflationniste :



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