L'assemblée générale de l'excellent Constellation Software permettait de prendre le pouls de ses différents dirigeants face à la révolution de l'IA.

Celle-ci, on le réalise à la lumière des valorisations effondrées dans les secteurs du logiciel, du conseil en services informatiques ou du service à la clientèle, va-t-elle vraiment tout balayer sur son passage ? Assèchera-t-elle définitivement le gagne-pain de ces entreprises, ou représentera-t-elle au contraire un formidable accélérateur, tant en termes d'économies que d'opportunités ?

Quelques éléments de réponse. D'abord, David Wilkes, le manager à la tête des filiales CelCat et Bullet, mentionnait durant l’assemblée que les cycles de développement logiciel ont été compactés de mois à heures, et que des feuilles de route annuelles se bouclent désormais en une semaine. L'impact observé, entièrement positif, est une croissance organique beaucoup plus forte.

Toujours dans la même veine, la création de valeur délivrée au client gagne en profondeur et en étoffe, puisque la solution de CelCat est passée d'un traditionnel système d'enregistrement qui stocke, met à jour et supprime des données, à un système autonome qui prédit, suggère et agit.

Cette accélération des cycles de développement a été confirmée par Greg Richards, le dirigeant de la filiale AssetWorks, qui a délivré un projet de modernisation de l'interface utilisateur pour un client en six fois moins de temps et avec six fois moins de personnel qu'escompté - trois mois et trois personnes, contre dix-huit mois et dix personnes initialement prévues.

Concernant le sujet de la relation client, qui intéressera par ricochet les actionnaires de Teleperformance ou de Concentrix, entre autres, Andrew Jones, le dirigeant de Click Dimensions, soulignait que l'agent de support IA mis en place en interne résout 82 % des tickets tier 1 sans intervention humaine, en toutes langues, 24h/24.

L'effet collatéral notable, c'est que les humains sont libérés pour les tickets tier 2 et tier 3 - plus complexes et plus sensibles - avec d'importantes économies de coût et de temps réalisées en interne.

Pour l'instant, ni le directeur général de Constellation Mark Miller, ni le directeur financier Jamal Baksh n'ont constaté d'attrition de la base de clients causée par l'IA. Cependant, cette inertie découle très largement de la nature des verticaux - très régulés, à forte compliance, et traditionnllement conservateurs dans l'adoption de nouvelles technologies.

Jeff Bender, le dirigeant de la filiale Harris, nuançait ce tableau et prévenait qu'à terme cette attrition se manifestera sans doute.

Avec l'IA agentique, où des agents remplacent des utilisateurs humains dans les logiciels à tarification par siège, le modèle économique des éditeurs s'érode et Jeff Bender l'identifie clairement comme un risque de cannibalisation. La réponse consiste à migrer vers de nouveaux types de contrats, mais l'issue reste incertaine et les engagements pluriannuels existants rendent la transition lente.

Mark Miller expliquait également que la légendaire décentralisation de Constellation représentait un avantage structurel face au rouleau compresseur de l'IA. L'absence de directeur informatique central qui imposerait une plateforme unifiée permet ainsi à chaque filiale d'expérimenter, d'apprendre de ses pairs plutôt que de sa hiérarchie, et de rester au contact direct du client.

À cet égard, la communication inter-filiales s'est accentuée et Mark Miller dit n'avoir "jamais vu un tel niveau de partage" dans toute l'histoire de Constellation. Si l'on voulait voir le verre à moitié vide, on se résoudrait tout de même à signaler que cette agitation ressemble fort à celle de la fourmilière après que l'éléphant y ait mis un coup de pied...

Enfin, Bernie Anzarouth, le directeur des investissements de Constellation, à qui l'on ne reprochera pas de plaider pour sa paroisse sur ce coup, pense que l'IA n'érode pas la valeur de Constellation : elle l'augmente au contraire, en abaissant les barrières à la création de logiciels verticaux, et en démultipliant ainsi le nombre de cibles potentielles à acquérir dans les prochaines années.

Voir également à ce sujet Constellation Software & Co : Double alerte, triple opportunité ? et La trinité Constellation Software valorisée de manière homogène.