L'optimisme est la devise la plus fragile sur Wall street, et cette semaine, elle s'échange au prix fort. Le S&P 500 et le Nasdaq progressent à l'ouverture, portés par l'espoir renouvelé que la Réserve fédérale finira par offrir la baisse de taux tant attendue par les investisseurs. Il a suffi d'un chiffre décevant sur l'emploi privé pour transformer une faiblesse économique en motif de célébration. La logique paraît inversée, et c'est bien le cas.

Les records du S&P 500 et du Nasdaq ne s'appuient ni sur une croissance solide ni sur des bilans robustes, mais sur la conviction que l'assouplissement monétaire viendra soutenir le plancher des marchés. Les investisseurs ont développé un réflexe pavlovien : chaque mauvaise nouvelle devient une bonne nouvelle, chaque signe de ralentissement une promesse d'argent moins cher. Cette dépendance à la Fed rend les marchés hypersensibles, au point de trembler dès que Jerome Powell esquisse une phrase.

La paralysie budgétaire à Washington n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Privés du flux habituel de statistiques publiques, les investisseurs se rabattent sur des miettes : un rapport de l'ADP ici, un discours d'un membre de la Fed là.

Et pourtant, la Bourse grimpe. Tesla a gagné plus de 3% en début de séance, soutenue par un optimisme quasi indestructible qui semble coller aux entreprises d'Elon Musk, quels que soient les vents contraires. Lithium Americas a bondi de plus de 20%, preuve que les matières premières de la transition énergétique continuent de nourrir l'imaginaire des traders, bien plus que les chiffres du PIB. À l'inverse, le duopole du crédit, Equifax et Transunion, a chuté lourdement après l'annonce par Fico d'un programme qui pourrait les rendre aussi obsolètes que les cassettes VHS ou les conseils de Jim Cramer.

Dans les semi-conducteurs, Intel songerait à confier une partie de sa production à AMD, un scénario autrefois aussi improbable que Microsoft prenant une licence logicielle chez Apple. Si l'accord se concrétise, il marquerait l'avènement d'un pragmatisme nouveau dans le secteur : survivre par la collaboration plutôt que par la domination.

Au fond, ce que révèle l'optimisme de Wall Street est clair : une économie dont la Bourse dépend à ce point de la promesse de baisses de taux admet implicitement qu'elle ne supporte pas le coût actuel de l'argent. Et Le marché applaudit une faiblesse de l'emploi parce qu'elle annonce de l'argent moins cher.

Mais l'optimisme est difficile à étouffer, surtout lorsque les prix des actifs montent. Les traders peuvent feindre la sophistication derrière algorithmes et produits dérivés, mais ils courent après la même illusion que leurs prédécesseurs : croire que demain sera plus riche qu'aujourd'hui. Reste à savoir si la Fed leur offrira la baisse espérée cet automne.

Côté politique, la stratégie de Donald Trump fonctionne encore : l'industrie pharmaceutique accepte de payer sa part de droits de douane et de réduire ses prix aux États-Unis en échange de l'abandon par l'administration de ses menaces les plus radicales. Résultat : la prime de risque qui avait fait du secteur l'un des plus malmenés de l'année s'est nettement réduite, entraînant un vif rebond des valeurs. La Maison Blanche obtient presque tout ce qu'elle voulait.

Presque seulement, car la Cour suprême a rejeté la demande de Trump visant à démettre immédiatement la gouverneure Lise Cook. La saga se poursuit donc. Quant au shutdown, le vice-président JD Vance estime qu'un accord de court terme pourrait être trouvé, évitant ainsi des licenciements dans la fonction publique. Les marchés financiers, eux, ne s'inquiètent guère tant que le blocage ne se prolonge pas.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 97 720

: 97 720 Or : 3 889 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 64,70 USD (WTI) 61,12 USD

BRENT : 64,70 USD (WTI) 61,12 USD États-Unis 10 ans: 4,10%

10 ans: 4,10% BITCOIN : 119 217 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Rivian a dépassé les estimations de livraisons trimestrielles avec une hausse de 32% des livraisons de véhicules électriques au troisième trimestre, grâce aux acheteurs qui se sont précipités pour décrocher les crédits d'impôt américains arrivant à expiration, même si les marges futures sont sous pression en raison de la hausse des coûts et des droits de douane.

Les principales banques d'État chinoises, notamment Bank of China et l'ICBC, ont prêté plus de 3,75 MdsUSD au projet gazier Jafurah d'Aramco, tandis que les fonds chinois ont évité l'opération sur actions menée par BlackRock en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine.

Un tribunal néerlandais a ordonné à Meta Platforms de simplifier la désactivation des fils d'actualité personnalisés sur Facebook et Instagram, estimant que les paramètres par défaut actuels enfreignaient les lois numériques de l'UE ; Meta prévoit de faire appel.

S&P Global a nommé Catherine Clay, anciennement chez Cboe Global Markets, au poste de PDG de S&P Dow Jones Indices, tandis que Swamy Kocherlakota, directeur des solutions numériques, quittera ses fonctions d'ici la fin de l'année.

Microsoft s'est engagé à investir 33 MdsUSD pour renforcer la capacité de ses centres de données IA grâce à des partenariats avec des entreprises néo-cloud telles que Nebius et CoreWeave, notamment en leur donnant accès à plus de 100 000 puces Nvidia.

Xylem vendra son activité internationale de comptage d'eau à Aurelius, tout en conservant ses activités nord-américaines. La transaction sera finalisée au premier trimestre 2026.

CME Group a annoncé son deuxième volume quotidien moyen le plus élevé jamais enregistré pour le troisième trimestre et le mois de septembre, notamment grâce à d'importants volumes de contrats cryptographiques.

Restaurant Brands prévoit d'ouvrir plus de 300 restaurants Popeyes au Mexique grâce à plusieurs partenariats de franchise, élargissant ainsi sa présence internationale.

Occidental Petroleum vendra sa division OxyChem à Berkshire Hathaway pour 9,7 MdsUSD afin de réduire sa dette et de se recentrer sur ses activités pétrolières et gazières.

Tyson Foods a accepté de verser 85 millions de dollars pour régler un procès dans lequel il était accusé d'avoir conspiré pour gonfler les prix du porc en limitant l'offre entre 2009 et 2018.

Alibaba a racheté 17 millions d'actions pour 241 millions de dollars au troisième trimestre dans le cadre de son programme de rachat en cours.

Electronic Arts a été rachetée pour 55 MdsUSD par le fonds saoudien PIF, Silver Lake et Affinity Partners, ce qui met en évidence la valeur croissante de la propriété intellectuelle des jeux vidéo pour l'expansion cross-média.

Google a signalé qu'un groupe de ransomware envoyait des e-mails de chantage invoquant une violation des systèmes Oracle, bien qu'il n'ait pas confirmé ces allégations.

Fair Isaac (Fico) a lancé un modèle de licence directe pour les scores FICO qui permet aux revendeurs de prêts hypothécaires de contourner les trois principales agences de crédit, ce qui pourrait réduire les coûts jusqu'à 50 % et exercer une pression sur les marges d'Equifax, Experian et TransUnion.

PAI Partners a levé 4,2 MdsUSD auprès d'investisseurs, dont Goldman Sachs et l'Abu Dhabi Investment Authority, afin d'investir davantage dans Froneri, sa coentreprise de crème glacée avec Nestlé, évaluant l'entreprise à 15 milliards d'euros.

OpenAI est devenue la start-up la plus valorisée au monde, avec 500 MdsUSD, après une vente secondaire d'actions de 6,6 MdsUSD à des investisseurs tels que T. Rowe Price, SoftBank et Thrive Capital.

Honeywell a conclu un accord de 1,68 MdUSD pour céder ses passifs liés à l'amiante à Delticus, éliminant ainsi son exposition future et augmentant ses flux de trésorerie avant sa scission prévue.

Li Auto a livré près de 34 000 véhicules en septembre, portant son total pour le troisième trimestre à plus de 93 000 unités et son total cumulé pour 2025 à 1,4 million d'unités.

Apple et OpenAI ont déposé une requête en irrecevabilité contre le procès intenté par xAI d'Elon Musk, rejetant les allégations de comportement anticoncurrentiel dans la distribution d'applications d'IA via l'App Store.

Warner Music Group et Universal Music Group sont sur le point de conclure des accords de licence d'IA avec Google, Spotify et des start-ups technologiques, dans le but de monétiser l'utilisation de la musique dans les modèles d'IA générative.

Le film d'animation " KPop Demon Hunters " de Netflix est devenu son film en langue anglaise le plus populaire et la bande originale la plus écoutée aux États-Unis en 2025, avec plus de 5,4 milliards de minutes visionnées et la chanson " Golden " en tête du Billboard Hot 100.

La valorisation d'OpenAI atteint 500 MdsUSD après la vente d'actions ; partenariat avec l'Agence numérique japonaise.

Tesla enregistre une augmentation de ses livraisons au troisième trimestre en raison de l'expiration du crédit américain pour les véhicules électriques ; la fortune d'Elon Musk atteint 500 MdsUSD.

General Motors annonce une augmentation de 7,7% de ses ventes automobiles aux États-Unis au troisième trimestre.

Toyota Motor Corp annonce une augmentation de 16% de ses ventes aux États-Unis au troisième trimestre.

Recommandations des analystes :