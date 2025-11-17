Année de feu pour le troisième groupe bancaire français, qui voit sa capitalisation boursière doubler en l'espace de douze mois.

Il est vrai que la banque a enchaîné les réussites. Sous l'égide de Slawomir Krupa, dont Zonebourse avait salué la nomination en 2023 - voir à ce sujet Société Générale : Décote structurelle et Société Générale : Du sang et des larmes - la structure de coûts a été réduite à un rythme impressionnant, tandis que la rentabilité des capitaux propres est revenue sur un territoire à deux chiffres pour la première fois depuis fort longtemps.

À 5,2 euros, le bénéfice par action sur les neuf premiers mois de l'année 2025 est presque trois fois supérieur à la moyenne qu'il occupait durant les cinq années précédant la nomination de Slawomir Krupa. Il y a bien sûr eu la remontée des taux entre temps, qui a bénéficié à l'ensemble du secteur bancaire européen jusque-là moribond ; mais ceci n'enlève rien au mérite de l'intéressé.

La décote boursière de Société Générale s'est donc très notablement refermée. Fin 2024, la valeur des capitaux propres tangibles par action était de 66 euros, pour un cours de 27 euros, soit une décote de près de 60%. À la fin du troisième trimestre de cette année, la valeur des capitaux propres atteignait 69 euros, pour un cours actuel de 58 euros, soit une décote de 16%.

Il est notable que BNP, en l'état la première banque française et la deuxième banque européenne, soit désormais affublée d'une décote sur ses capitaux propres tangibles autrement plus sévère que celle de Société Générale. Voir à ce sujet BNP subit toujours une sévère décote boursière.

Cette incroyable remontada de Société Générale fait suite à dix années de déshérence. Dans ce contexte, on regretterait presque que le programme de rachats d'actions d'un milliard d'euros annoncé aujourd'hui n'ait pas été lancé plus tôt.