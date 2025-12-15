L'indice Empire State chute en terrain négatif en décembre

L'activité a légèrement diminué dans l'Etat de New York en décembre, selon les entreprises répondant à l'Empire State Manufacturing Survey, dont l'indice général des conditions économiques a chuté de 23 points pour s'établir un peu en dessous de zéro, à -3,9.



La Fed de New York, qui publie les résultats de cette enquête, précise que les nouvelles commandes des fabricants de la région sont restées stables, tandis que les livraisons ont légèrement diminué et que l'emploi a augmenté modestement.



Le rythme des hausses des prix des intrants et des prix de vente s'est modéré, mais est resté élevé. Enfin, les entreprises sont devenues de plus en plus optimistes et s'attendent à ce que les conditions s'améliorent dans les mois à venir.