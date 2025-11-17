L'indice Empire State monte nettement en novembre

L'activité manufacturière a augmenté à un rythme soutenu dans l'Etat de New York en novembre, selon l'indice 'Empire State' des conditions générales qui a augmenté de huit points à 18,7, sa quatrième lecture positive au cours des cinq derniers mois.



La Fed de New York, qui publie cet indice, précise que parmi ses principales composantes, les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement augmenté, et les indicateurs du marché du travail se sont améliorés, avec une légère hausse de l'emploi.



Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a légèrement ralenti, mais est demeuré élevé. Enfin, les entreprises s'attendent à ce que les conditions s'améliorent dans les mois à venir, sans être aussi optimistes que le mois dernier.