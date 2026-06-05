L'indice FAO des prix des produits alimentaires demeure stable en mai

L'indice FAO des prix des produits alimentaires s'est établi en moyenne à 130,8 points en mai 2026, soit une baisse de 0,2 points (0,2%) par rapport à sa valeur révisée d'avril, restant globalement stable. La hausse des indices des prix des céréales et du sucre a été contrebalancée par la baisse des prix des huiles végétales et des produits laitiers, tandis que l'indice des prix de la viande est resté quasiment inchangé.

Si l'on compare avec ses niveaux antérieurs, en mai, l'indice des prix des produits alimentaires a gagné 3,7 points (2,9%) par rapport à sa valeur enregistrée un an auparavant, mais affichait encore un recul de 29,4 points (18,4%) par rapport à son niveau record atteint en mars 2022.



Dans le détail, l'indice FAO des prix des céréales s'est établi en moyenne à 114,3 points en mai, soit 2,9 points (2,6%) de plus qu'en avril et 5,3 points (4,9%) de plus que sa valeur enregistrée un an plus tôt. Cette hausse constante s'explique par une appréciation des prix de toutes les principales céréales. Les prix mondiaux du blé ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en mai, en raison de la baisse prévue des récoltes chez les principaux exportateurs, notamment aux États-Unis d'Amérique, où les conditions de culture du blé d'hiver figurent parmi les moins favorables depuis des décennies, et de l'augmentation des coûts des carburants et des engrais, qui a exercé une nouvelle pression à la hausse à l'échelle mondiale.



Les prix du maïs ont continué à bénéficier de l'accroissement de la demande à l'importation sur des marchés essentiels, du resserrement de l'offre au Brésil et aux États-Unis d'Amérique et de la hausse des prix de l'énergie, qui a stimulé la demande liée à l'éthanol.



Les cours internationaux du sorgho et de l'orge ont augmenté principalement à cause des répercussions liées aux conditions tendues sur les marchés mondiaux du maïs et du blé.



L'indice FAO des prix de tous les types de riz a progressé de 2,7% en mai 2026, les inquiétudes concernant les conditions météorologiques et la hausse des prix du pétrole brut et de ses produits dérivés ayant pesé sur les cours dans certains grands pays exportateurs asiatiques.



En outre, l'indice FAO des prix des huiles végétales affichait une valeur moyenne de 185,0 points en mai, cédant 9,0 points (4,6%) par rapport à avril et accusant ainsi la première baisse en glissement mensuel depuis le début de l'année 2026. Ce recul s'explique principalement par le recul des prix de l'huile de palme et de l'huile de soja, qui a plus que compensé les hausses des prix de l'huile de colza et de l'huile de tournesol.



Après cinq mois consécutifs de hausse, les prix internationaux de l'huile de palme se sont repliés, en raison d'un fléchissement attendu de la demande mondiale à l'importation et de l'incertitude qui règne sur les marchés du pétrole brut.



Les prix mondiaux de l'huile de soja ont affiché des tendances contrastées, puisque la hausse saisonnière des disponibilités exportables a pesé sur les prix en Amérique du Sud, tandis que la forte demande en biocarburants a maintenu les cours à un niveau élevé aux États-Unis d'Amérique.



De leur côté, les prix de l'huile de colza ont augmenté en raison d'un resserrement saisonnier de l'offre dans l'Union européenne, tandis que les cours de l'huile de tournesol ont poursuivi leur progression, sous-tendus par une offre toujours restreinte, notamment en Ukraine.



Quant à l'indice FAO des prix de la viande, il s'est établi en moyenne à 130,5 points en mai, restant quasiment inchangé (+ 0,1%) par rapport à la valeur révisée d'avril et progressant de 7,7 points (6,3 pour cent) par rapport à son niveau un an auparavant. La hausse des cours de la viande bovine et ovine et la légère augmentation des prix de la viande de volaille ont été presque entièrement compensées par la baisse des prix de la viande porcine.



Les prix internationaux de la viande bovine ont encore progressé en mai, portés par une forte demande à l'importation, notamment en provenance de la Chine, où les contingents d'importation alloués se sont rapidement épuisés, et des États-Unis d'Amérique, où l'offre intérieure est restée limitée.



Dans le même temps, la reconstitution des cheptels qui se poursuit dans plusieurs grands pays producteurs a continué de limiter les disponibilités à l'exportation. Les prix mondiaux de la viande ovine ont augmenté, car la hausse des cours en Nouvelle-Zélande, soutenue par une offre limitée, n'a été que partiellement compensée par un assouplissement temporaire des prix à l'exportation en Australie, où l'annonce d'un temps sec a favorisé les abattages, ce qui a accru les disponibilités exportables.



Les prix de la viande de volaille se sont légèrement redressés, sous l'effet de la hausse des prix au Brésil, elle-même favorisée par une forte demande mondiale d'importations, qui a été partiellement compensée par un léger recul des cours aux États-Unis d'Amérique, où l'offre est abondante.



En revanche, les prix de la viande de porc ont décliné, essentiellement du fait de la baisse des prix dans l'Union européenne, en raison de l'abondance des disponibilités intérieures et de la faiblesse de la demande à l'importation.



Par ailleurs, l'indice FAO des prix des produits laitiers s'est élevé en moyenne à 119,2 points en mai, soit 0,5 point (0,5%) de moins qu'en avril et 34,5 points (22,4%) de moins que son niveau enregistré il y a un an.



Les prix internationaux du beurre ont continué de baisser en Europe et en Océanie, l'accroissement des disponibilités de matières grasses laitières et la concurrence accrue entre les principaux exportateurs ayant pesé sur les cours.



Les prix du fromage n'ont que légèrement fléchi, du fait de l'abondance des disponibilités exportables et de l'intensification de la concurrence sur les marchés internationaux, qui ont été partiellement compensées par le soutien constant des marchés du lactosérum et des protéines laitières, ce qui a contribué à stabiliser les prix dans les principales régions exportatrices.



En revanche, les prix du lait écrémé en poudre ont continué de s'apprécier, en particulier en Europe, en raison d'une forte demande à l'importation de la part du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et de certaines régions d'Asie. Les prix du lait entier en poudre ont connu une évolution contrastée, enregistrant une légère hausse en Océanie, qui s'explique par le resserrement saisonnier de l'offre à l'exportation après le pic de production et la demande soutenue de l'Asie du Sud-Est et du Proche-Orient, et qui a été largement compensée par la baisse des cours européens en raison de la faible demande de la Chine et de l'abondance générale de l'offre mondiale.



Enfin, l'indice FAO des prix du sucre a affiché une valeur moyenne de 95,1 points en mai, soit 6,6 points (7,5%) de plus qu'en avril, ce qui marque le plus haut niveau enregistré depuis octobre 2025. Il demeure toutefois inférieur de 14,3 points (13,1%) à sa valeur d'il y a un an.



La hausse a été principalement stimulée par les craintes autour d'un resserrement anticipé de l'offre mondiale de sucre dans les mois à venir.



Au Brésil, dans les principales régions agricoles du sud du pays, les données montrent une baisse de la proportion de canne à sucre destinée à la production de sucre, ce qui laisse présager un recours accru à la production d'éthanol, favorable aux prix mondiaux du sucre.



Toutefois, le broyage important de canne à sucre observé au cours de la seconde quinzaine d'avril a dopé la production de sucre et freiné la poussée des prix.



L'inquiétude suscitée par le phénomène El Niño (phénomène océanographique cyclique qui se distingue par une hausse des températures de l'eau au-delà de la moyenne dans la zone orientale du Pacifique sud), qui pourrait nuire à la production de sucre en Inde et en Thaïlande en 2026-2027 et réduire les volumes disponibles à l'exportation à l'échelle mondiale, a également contribué à faire monter les prix.