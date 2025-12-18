L'indice "Philly Fed" se maintient en terrain négatif en décembre

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie se contracte ce mois-ci, selon l'indice de diffusion de l'activité générale actuelle de la Fed locale qui a diminué de 9 points pour atteindre -10,2 en décembre, sa 3e lecture négative consécutive.

Les indices des nouvelles commandes et des livraisons sont pourtant tous deux revenus en territoire positif après être passés au négatif en novembre. L'indice de l'emploi a augmenté et a continué de refléter une progression globale de l'emploi.



Les deux indices de prix sont restés élevés mais ont évolué dans des directions opposées. La plupart des indicateurs futurs de l'enquête se sont affaiblis, mais ont continué à suggérer des attentes généralisées de croissance pour les 6 prochains mois.