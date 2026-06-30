L'indice PMI régional est ressorti à 56,7 ce mois-ci contre 62,7 en mai, un plus haut depuis janvier 2022, alors que les économistes prévoyaient certes un indice en recul mais plutôt autour de 58.

Pour mémoire, la barre des 50 points marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité.