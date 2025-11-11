L'indice ZEW se tasse très légèrement en novembre
Publié le 11/11/2025 à 11:27
De son côté, l'indice d'évaluation de la situation actuelle en Allemagne par les experts financiers ne s'améliore que timidement, gagnant 1,3 point par rapport au mois précédent pour s'établir à -78,7 en novembre.
'L'humeur générale se caractérise par une baisse de la confiance dans la capacité de la politique économique allemande à s'attaquer aux problèmes urgents', commente le président de ZEW, le professeur Achim Wambach.