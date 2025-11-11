L'indice ZEW se tasse très légèrement en novembre

Le sentiment économique en Allemagne se tasse très légèrement ce mois-ci, à en croire l'indice des perspectives calculé par l'institut ZEW qui ressort à 38,5 en novembre, contre 39,3 au titre du mois dernier.



De son côté, l'indice d'évaluation de la situation actuelle en Allemagne par les experts financiers ne s'améliore que timidement, gagnant 1,3 point par rapport au mois précédent pour s'établir à -78,7 en novembre.



'L'humeur générale se caractérise par une baisse de la confiance dans la capacité de la politique économique allemande à s'attaquer aux problèmes urgents', commente le président de ZEW, le professeur Achim Wambach.