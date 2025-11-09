Comment les cigarettiers de la cote ont réalisé un retour miraculeux cette année ? Discutons ensemble de leur combat : dissocier la combustion du tabac et la nicotine.

La nicotine cause la dépendance, la combustion du tabac tue. C’est plus ou moins aussi simple que ça. Certains consommateurs de sachets de nicotine plébiscitent ses bienfaits pour des fonctions attentionnelles bien que ceux-ci ne soient que partiellement prouvés. On peut cependant admettre que la nicotine donne un signal cérébral positif dont les fumeurs en sevrage ont parfois besoin.

Si l’usage de la cigarette a considérablement diminué dans nos sociétés, l’industrie du tabac joue un rôle dans la résilience dont fait preuve cette pratique. Il y a 25 ans, un tiers de la population consommait du tabac. C’est un cinquième aujourd’hui.

Les alternatives

Deux tendances se dessinent aujourd’hui. D’abord, le marché le plus mature, le tabac chauffé. La taille du marché devrait atteindre 207 milliards de dollars en 2033 avec une croissance annuelle composée de 21,4%.

(Source : site IQOS)

Ensuite nous avons les sachets de nicotine. Soit des produits oraux qui délivrent de la nicotine. Une pratique accommodante socialement puisqu’elle n’est ni visible ni odorante. La taille du marché devrait atteindre 25,4 milliards en 2030 avec une croissance annuelle composée de 29,6%.

Les jeunes américains ont volontiers adopté cette pratique et représentent la grande majorité du marché global.

(Source : site Zyn)

Ces deux marques appartiennent à Philip Morris et sont deux références dans leur segment respectif. Le groupe était avant-gardiste par rapport aux concurrents. Voir à ce sujet : Philip Morris conserve une longueur d'avance | Zonebourse.

Philip Morris est le seul cigarettier à s’être engagé à convertir l’intégralité de ses revenus en produits sans fumée. Pour l’heure, il en est à 40%. En comparaison, British American Tobacco en est à 18%, porté par sa cigarette électronique rechargeable Vuse. Si cette dernière souffre de la concurrence avec les vapes jetables (illégales), ses sachets de nicotine affichent un réel potentiel. Leader en Europe avec plus de 60% de parts de marché, la marque Velo s’attaque aussi au marché américain, où sa part est passée de 7% fin 2024 à plus de 15% avant l’été, face à la marque concurrente Zyn.

Chez Altria, propriétaire de Marlboro, les espoirs sont portés sur la marque On !. Ses sachets de nicotine détiennent près de 10% du marché américain. Mais l’entreprise reste en retrait par rapport à ses rivaux, tout comme Imperial Brands, encore peu présent sur le segment sans fumée.

Défis réglementaires

Si l’avenir semble un peu plus dégagé pour l’industrie du tabac, c’est en partie grâce à une régulation qui évolue, lentement, mais sûrement. En janvier, la FDA (Food and Drug Administration) a officiellement référencé les produits Zyn. Cela a créé un narratif porteur qui s’est propagé dans le secteur. Le tabac chauffé, plus facile à classer aux côtés des cigarettes classiques, a été relativement bien accueilli. Les sachets de nicotine, en revanche, suscitent plus de débats. Perçus par certains comme une solution de réduction des risques, ils sont vus par d’autres comme une menace sanitaire déguisée.

En Europe, le principe de précaution reste la norme. La nicotine y est d’abord perçue comme un problème, rarement comme une solution. Bruxelles prépare des textes importants sur ces sujets alors que deux visions s’opposent. Certains préconisent un modèle de réduction des risques et encouragent la transition des cigarettes combustibles vers des alternatives moins nocives. D’autres redoutent une banalisation de la nicotine, qui pourrait compromettre des décennies de lutte contre le tabagisme.

Le temps tranchera entre ces visions. À l’avenir, les yeux seront tournés vers le Japon, dont le tabac chauffé représente désormais la moitié de la consommation de tabac dans le pays. Également vers la Suède pour le cas européen. En effet, les sachets de nicotine sont une pratique culturelle historique et pourtant, le taux de mortalité lié à la cigarette est inférieur de 44% à la moyenne de l’UE. Mais également vers les Etats-Unis, pour ceux qui évoquent le risque que la normalisation de ces alternatives attirent les jeunes.