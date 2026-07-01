L'industrie ralentit au Royaume-Uni mais maintient le cap (PMI)

La croissance a ralenti dans l'industrie manufacturière britannique au mois de juin, mais l'indice PMI mesurant l'activité au sein du secteur s'est maintenu en zone d'expansion pour le 8ème mois consécutif, une nouvelle encourageante pour S&P qui compile la statistique.

Son indice des directeurs d'achat est ressorti à 52,5 en version définitive le mois dernier, contre 53,9 en mai et une estimation préliminaire de 53,1, indique le cabinet de recherche économique.



Dans un communiqué, Rob Dobson, analyste chez S&P Global Market Intelligence, juge cependant que le secteur manufacturier a conclu le 1er semestre sur une note plutôt positive, avec un niveau de production ressorti au plus haut depuis septembre 2024 grâce à l'allègement des pressions qui pesaient jusqu'ici sur les chaînes d'approvisionnement.



L'économiste met cependant en évidence des indicateurs plus mitigés sur le front de l'inflation, le récent repli des coûts de l'énergie constituant un développement bienvenu mais insuffisant pour faire véritablement refluer les tensions élevées au niveau des prix.