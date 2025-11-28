L'inflation allemande se maintiendrait à 2,3% en novembre

Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré comme la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport au même mois de l'année précédente, s'établirait à +2,3% en novembre 2025, selon l'estimation préliminaire de Destatis.



L'inflation se maintiendrait ainsi par rapport au taux de +2,3% déjà observé le mois précédent. En donnée sous-jacentes, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, elle s'établirait à +2,7% pour le mois qui s'achève, à comparer à +2,8% en octobre.



L'Office fédéral des statistiques ajoute que l'inflation annuelle allemande se montrerait sensiblement plus forte pour les prix des services (stable à +3,5%) que pour ceux des biens (passée de +1,2 à +1,1% d'un mois sur l'autre).