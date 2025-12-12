Les prix à la consommation en France sont ressortis en hausse de 0,9% en novembre 2025 en rythme annuel, soit le même taux que celui observé en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire pour le mois dernier.

Une décélération des prix des services (+2,2%) et un recul plus marqué de ceux des produits manufacturés (-0,6%) ont été compensés par une moindre baisse des prix de l'énergie (-4,6%) et une légère accélération de ceux de l'alimentation (+1,4%).

Toujours en rythme annuel, l'inflation sous-jacente a ralenti à +1% en novembre, après +1,2% en octobre. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'indice des prix a augmenté de 0,8%, comme en octobre.