L'inflation annuelle confirmée à 2,1% en zone euro pour octobre

Le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 2,1% en octobre 2025, après 2,2% le mois précédent, et celui de l'Union européenne était de 2,5%, après 2,6% en septembre, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro.



Dans la zone euro, la plus forte contribution au taux annuel provenait des services (+1,54 point de pourcentage, pp), suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,48 pp), les biens industriels non énergétiques (+0,16 pp) et l'énergie (-0,08 pp).



Dans l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0,2%), en France (0,8%) et en Italie (1,3%) tandis que les taux annuels les plus élevés ont été observés en Roumanie (8,4%), en Estonie (4,5%) et en Lettonie (4,3%).