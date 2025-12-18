L'inflation annuelle estimée à 2,7% aux Etats-Unis en novembre

D'après le Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,7% en novembre en comparaison annuelle, un taux en baisse de 0,3 point par rapport à septembre, alors même que le consensus l'attendait en hausse à 3,1% selon Jefferies.

"Comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelait Oddo BHF en début de semaine.



Hors énergie (+4,2%) et produits alimentaires (+2,6%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,6% le mois dernier, un taux là-aussi en repli et inférieur de 0,4 point au consensus de marché.