L'inflation annuelle ralentirait en France en décembre

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,8% en décembre 2025, marquant ainsi un léger ralentissement après le taux annuel de +0,9% observé en novembre.

Ce recul du taux d'inflation s'expliquerait par une baisse plus marquée des prix de l'énergie, notamment ceux des produits pétroliers. À l'inverse, les prix de l'alimentation accéléreraient, notamment du fait des produits frais.



L'Insee ajoute que les prix des produits manufacturés baisseraient à un rythme moins soutenu qu'au mois précédent, et que sur un an, les prix des services et du tabac évolueraient au même rythme qu'en novembre.



Sur un mois, les prix à la consommation rebondiraient légèrement de 0,1% en décembre 2025. En données harmonisées, l'indice des prix augmenterait de 0,7% sur un an et rebondirait légèrement de 0,1% sur un mois.