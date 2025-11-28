L'inflation annuelle resterait stable en novembre en France

Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 0,9% en novembre 2025 par rapport à la même période un an auparavant, soit le même taux annuel qu'en octobre.



Cette stabilité de l'inflation s'expliquerait par un ralentissement des prix des services, tirés à la baisse par les services de communication, et par une diminution plus soutenue des prix des produits manufacturés.



Ces facteurs seraient compensés par une moindre baisse des prix de l'énergie et par une légère accélération des prix de l'alimentation, tandis que les prix du tabac évolueraient au même rythme qu'en octobre.