L'inflation au coeur des préoccupations des Bourses européennes

Les places européennes se montrent peu enthousiastes ce mardi, à l'approche de la publication, en début d'après-midi, des chiffres de l'inflation aux États-Unis, qui pourraient à nouveau illustrer l'impact de la flambée des cours du pétrole sur les prix à la consommation.

Un peu avant 10h30, le CAC 40 parisien s'inscrit en recul d'environ 0,6%, aux environs des 8 010 points, tandis que l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 lâche presque 0,9%, que le FTSE de Londres perd 0,6% et que le DAX de Francfort recule de 0,9%.



Une inflation attendue de pied ferme aux États-Unis...



L'inflation américaine sera scrutée de près par les investisseurs afin de déterminer la trajectoire future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, alors que la question ne semble plus vraiment être de savoir si l'institution baissera ses taux, mais plutôt si elle devra les remonter.



Le consensus prévoit une accélération de la hausse des prix sur un an à 3,7% en avril contre 3,3% en mars, mais l'accent sera surtout mis sur l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, attendue à 2,7% après 2,6% le mois précédent.



"Au bout du compte, le taux d'inflation devrait se tendre et approcher de 4%, un niveau qui n'a plus été dépassé depuis le printemps 2023", fait valoir Oddo BHF. "Pour la Fed, l'effet d'optique n'est pas bon, même si heureusement l'inflation core est plus inerte".



...après la confirmation de son accélération en Allemagne



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, le taux d'inflation annuel en Allemagne a augmenté à 2,9% en avril 2026, selon l'office fédéral de la statistique (Destatis), qui a ainsi confirmé ce matin son estimation préliminaire.



"L'inflation globale a accéléré dans le sillage des prix de l'énergie en raison de la guerre avec l'Iran. Les consommateurs ressentent particulièrement la pression persistante sur les prix liés aux carburants automobiles", explique Ruth Brand, présidente de Destatis.



En effet, les prix de l'énergie en Allemagne ont grimpé de 10,1% en avril en comparaison annuelle et, en excluant cette catégorie ainsi que l'alimentation, les prix à la consommation se sont accrus de 2,3% le mois dernier.



Toujours en Allemagne, les opérateurs doivent encore prendre connaissance, un peu plus tard dans la matinée, de l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands pour le mois de mai, qui devrait montrer une nette dégradation de leur sentiment et de leurs anticipations.



SES dans les étoiles après un bon début d'année



Dans l'actualité des valeurs, SES (+6,2%) caracole en tête du SBF 120 à Paris, après l'annonce par l'opérateur de satellites luxembourgeois d'un bon début d'année en termes de revenus et d'EBITDA ajusté, lui permettant de confirmer ses objectifs annuels.



Le titre entraîne dans son sillage Eutelsat (+3,7%), qui monte ainsi sur la 2e marche du podium de l'indice, alors que Soitec figure parmi les plus fortes baisses (-4,5%), souffrant de prises de bénéfices après l'une des envolées les plus impressionnantes de Paris.



À Londres, Vodafone recule de 3,2% après la publication par l'opérateur téléphonique d'une perte préliminaire au titre de l'exercice écoulé, certes réduite par rapport au précédent, mais pas suffisamment pour convaincre le marché.



Parmi les autres publications trimestrielles ailleurs en Europe, les investisseurs sanctionnent aussi celles de KBC Groupe (-3,4% à Bruxelles), de Munich Re (-4,1% à Francfort) et, dans une moindre mesure, de Siemens Energy (-1,8% à Francfort).