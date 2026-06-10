L'inflation conforte des analystes dans un statu quo attendu du FOMC
Attendus au tournant à une semaine de la réunion du FOMC, les chiffres de l'inflation américaine sont ressortis sans grande surprise. Bien qu'ils traduisent l'effet de la hausse des prix de l'énergie, ils confortent les analystes dans leur attente d'un statu quo de la Fed sur ses taux directeurs.
Selon les données du Bureau of Labor Statistics, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme annuel de 4,2% en mai, en ligne avec l'estimation moyenne des économistes, marquant ainsi une accélération par rapport au taux de 3,8% observé le mois précédent.
Une inflation toujours gonflée par la facture énergétique, selon Commerzbank
"Comme prévu, les prix à la consommation américains ont fortement augmenté en mai, en hausse de 0,5% par rapport à avril", reconnaît Commerzbank, ajoutant toutefois que, "comme en mars et en avril, la principale raison est la hausse des prix de l'essence due à la guerre en Iran".
En effet, les prix de l'énergie ont encore grimpé de 3,9% le mois dernier en rythme séquentiel, après des hausses de 10,9% en mars et de 3,8% en avril. Par rapport au même mois de l'année précédente, ils se sont ainsi envolés de 23,5% en mai.
"Sinon, la pression inflationniste reste dans des limites raisonnables, comme en témoigne le taux core - c'est-à-dire hors énergie et alimentation - de 0,2% en rythme séquentiel", poursuit Commerzbank, alors que le consensus tablait sur 0,3%.
"La Réserve fédérale est donc susceptible de passer outre la hausse de l'inflation sans relever les taux d'intérêt directeurs", en déduit la banque allemande, alors que la Fed doit réunir son comité de politique monétaire (FOMC) la semaine prochaine.
Des pressions inflationnistes maîtrisées à ce stade, selon ClearBridge
"Cette publication suggère que les pressions inflationnistes résultant du choc pétrolier demeurent, à ce stade, maîtrisées pour l'économie américaine", réagit de son côté Josh Jamner, senior investment strategy analyst chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).
Ce dernier souligne notamment que l'indice "supercore", correspondant aux services hors logement, a également ralenti en mai, tandis que les prix des biens ont reculé de 0,1%, soit leur première baisse depuis l'entrée en vigueur des droits de douane annoncés lors du "Liberation Day" l'an dernier.
Le professionnel voit dans le ralentissement de l'inflation sous-jacente "un signal encourageant pour les investisseurs, suggérant que la Réserve fédérale pourrait avoir moins besoin de relever ses taux d'intérêt si les pressions inflationnistes restent plus contenues qu'anticipé".
"Les prix de l'alimentation hors domicile ont progressé plus rapidement que ceux de l'alimentation à domicile, un signe de résilience du consommateur américain compte tenu du caractère discrétionnaire des dépenses de restauration", note par ailleurs Josh Jamner.
Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail et banque privée (57,2%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ;
- banque de marché et d'investissement (32%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ;
- autres (10,8%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc.
A fin 2024, le groupe gère 440,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 310,9 MdsEUR d'encours de crédits.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.