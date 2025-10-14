L'inflation en Allemagne au plus haut depuis le début de l'année

L'inflation en Allemagne a atteint en septembre son rythme le plus élevé depuis le début de l'année, un phénomène qui témoigne de la persistance des pressions sur les prix au sein de la première économie d'Europe, selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique.



La hausse annuelle des prix à la consommation (CPI) a été confirmée à 2,4% au titre du mois dernier, tout comme a été validée leur hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre, d'après les statistiques de Destatis.



Harmonisés aux normes européennes (CPIH), les prix de détail ont également augmenté de 2,4% annuellement et de 0,2% par rapport au mois d'août, toujours suivant ces chiffres.



Il s'agit de leur niveau le plus haut depuis décembre 2024, lorsque leur progression s'était établie à 2,6% en rythme annuel.



Citée dans un communiqué, Ruth Brand, la présidente de l'institut, justifie cette accélération par le ralentissement du repli des prix de l'énergie et par la vigueur des prix dans les services, une dynamique alimentée par la progression des salaires.