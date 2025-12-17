L'inflation en zone euro révisée en légère baisse pour novembre

Publié le 17/12/2025 à 11:10

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,1% en novembre, stable par rapport au mois précédent et marquant ainsi une légère révision en baisse par rapport à l'estimation rapide de 2,2% qu'Eurostat avait dévoilée il y a deux semaines.



La plus grande contribution à ce taux d'inflation annuel provient des services (+1,58 point de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,46 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,14 pp) et de l'énergie (-0,04 pp).



Pour l'ensemble de l'UE, l'inflation annuelle a ralenti de 0,1 point à 2,4% en novembre. Les taux les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0,1%), en France (0,8%) et en Italie (1,1%), et les plus élevés en Roumanie (8,6%), en Estonie (4,7%) et en Croatie (4,3%).