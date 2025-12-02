S'il restait encore une petite probabilité d'une baisse des taux de la BCE le 18 décembre, les chiffres d'inflation publiées ce matin par Eurostat l'ont enterré pour de bon.

Publié le 02/12/2025 à 15:46 - Modifié le 02/12/2025 à 15:49

En novembre, l'inflation dans les 20 pays de la zone euro s'est accélérée, à 2,2% contre 2,1% en octobre. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse identique à celle du mois précédent.

Inflation en zone euro. Sources : Eurostat, Trading Economics

Cette surprise à la hausse est le résultat d’un plus faible recul des prix de l’énergie, alors que les prix de l’alimentation et l’inflation core sont restés stables.

Bien positionné… pour le moment

Ces données devraient pousser la BCE à maintenir le statu quo lors de sa prochaine réunion, le 18 décembre. Après huit baisses de taux consécutives, la BCE maintient son principal taux directeur à 2% depuis juin. Un niveau considéré comme le taux neutre.

Et ce d’autant que la croissance résiste plutôt bien. L’OCDE a relevé aujourd’hui ses prévisions pour la zone euro, à 1.3% cette année et 1.2% en 2026, contre respectivement 1.2% et 1% pour la précédente estimation.

Néanmoins, le débat autour des baisses de taux n’est pas définitivement terminé. Car de nombreuses prévisions, y compris celles de la BCE en septembre, s’attendent à une inflation en dessous de la cible en 2026.

Pour la BCE, les prochains mouvements de taux dépendront aussi beaucoup des résultats de la relance allemande.

La première économie de la zone euro stagne depuis plusieurs années et tout le monde vit un peu sur l’idée que le soutien budgétaire va permettre à l’Allemagne de retrouver de la croissance, et de redevenir un moteur pour l’ensemble de la zone euro.

Mais les effets tardent à se matérialiser. L’OCDE a d’ailleurs revu à la baisse sa prévision de croissance pour l’Allemagne, attendue à seulement 1% en 2026.