En données sous-jacentes (c'est-à-dire en excluant les produits alimentaires non transformés et énergétiques), le taux d'inflation annuel espagnol serait toutefois resté stable d'un mois sur l'autre, à 2,6%.

En données harmonisées pour les comparaisons européennes, le taux d'inflation annuel aurait diminué de 0,2 point par rapport à novembre, à 3% en données totales, et se serait établi à 2,8% en données sous-jacentes.