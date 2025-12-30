L'inflation espagnole ralentirait un peu en décembre

Selon une estimation rapide de l'Institut national de statistiques (INE), les prix à la consommation en Espagne auraient augmenté de 2,9% sur un an en décembre, un taux annuel en baisse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent.

En données sous-jacentes (c'est-à-dire en excluant les produits alimentaires non transformés et énergétiques), le taux d'inflation annuel espagnol serait toutefois resté stable d'un mois sur l'autre, à 2,6%.



En données harmonisées pour les comparaisons européennes, le taux d'inflation annuel aurait diminué de 0,2 point par rapport à novembre, à 3% en données totales, et se serait établi à 2,8% en données sous-jacentes.