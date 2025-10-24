La confirmation d'une rencontre entre Trump et Xi la semaine prochaine a un peu détendu l'atmosphère sur des marchés qui croulent sous les résultats. La dernière salve de la semaine démarre sous les bons Auspices d'Intel, dont les résultats ont été accueillis positivement hier soir après la fermeture de Wall Street. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur la publication retardée de l'inflation américaine du mois de septembre, que le bureau US des statistiques devrait parvenir à publier malgré des effectifs décimés par le shutdown qui gèle les administrations fédérales américaines depuis plus de trois semaines.

Quand les montagnes ne sont pas russes, elles sont chinoises ! Les marchés actions continuent à réagir à l'ascenseur émotionnel géopolitique tout en gardant un œil sur les résultats d'entreprises. Hier, Wall Street a terminé sur une note positive, qui a effacé en grande partie les pertes de mercredi. La confirmation d'une entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping a fait le plus grand bien aux indices. La nouvelle est tombée peu après 19h30 heure de Paris hier. Les Présidents se sont donné rendez-vous jeudi 30 octobre en marge du sommet de l'organe de Coopération économique Asie-Pacifique (Apec). Leurs diplomates vont continuer à tenter de rapprocher leurs positions d'ici là. Il est difficile de savoir si les deux puissances parviendront à s'entendre. Dernièrement, elles ont progressé à coups de petites concessions réciproques, mais les tractations brillent surtout par l'absence de compromis global. Toutefois, les marchés financiers se contentent de peu : toute annonce supprimant, décalant ou atténuant une guerre commerciale dure est jugée bonne à prendre.

Ce contexte a favorisé les valeurs technologiques américaines hier, et porte leurs homologues asiatiques ce matin. Le lien entre les Etats-Unis et la Chine est en effet crucial pour l'industrie des semiconducteurs, à la fois pour la production et pour les débouchés commerciaux. Les résultats publiés par Intel après la clôture de Wall Street, bien accueillis, contribuent aussi à l'optimisme des compartiments technologiques chinois, japonais et coréen ce matin.

En Europe, l'indice large Stoxx Europe 600 a signé un nouveau record hier à 574 points, après un gain de 0,4%. Il affiche une hausse de 13,2% depuis le 1er janvier, bien aidé par les performances des biens industriels (+43%, notamment les fournisseurs d'armes et d'équipements électriques), la banque (+39%) et les matériaux de base (+34%, notamment l'acier et la mine). Il faut toutefois noter que, depuis un mois, ce sont les secteurs de la consommation (notamment le luxe) et les services collectifs (liés à l'énergie) qui ont pris le relais, dans un début de rotation au détriment de la défense et de la banque. Enfin, impossible de ne pas mentionner la débâcle des deux principaux acteurs technologiques français hier : -14% pour STMicroelectronics et -13% pour Dassault Systèmes après leurs résultats. En ce moment, il y a tech et tech : la tech que le marché juge exposée à l'IA et celle que le marché juge étrangère à l'IA ou menacée par elle. ST et DS n'ont pas réussi à sauter dans le bon wagon, manifestement.

Aujourd'hui, les investisseurs vont prendre connaissance d'une nouvelle série de résultats (notamment Sanofi, Safran, Holcim, Eni en Europe et Procter et General Dynamics aux USA), mais les regards se tourneront rapidement vers la publication, à 14h30, des chiffres de l'inflation américaine de septembre. Les données macros sont en effet devenues une denrée rare aux Etats-Unis depuis le début de l'impasse budgétaire qui dure depuis trois semaines. Les services statistiques se sont organisés pour publier malgré tout, avec deux semaines de retard, l'évolution des prix à la consommation du mois précédent.

Le marché anticipe peu d'impact sur le scénario dominant : une baisse des taux de la Fed lors de la réunion de la semaine prochaine.

D'abord parce que les investisseurs adorent les baisses de taux et ne sont jamais opposés à un chiffre qui irait dans ce sens. Ensuite parce que la rareté renforce l'attente des agents économiques, qui naviguent un peu dans le brouillard, du consommateur de base jusqu'à la banque centrale. Le consensus est positionné à 3% de hausse annuelle des prix, aussi bien pour l'inflation brute que pour l'inflation de base.

La version préliminaire des indicateurs d'activité PMI d'octobre sera aussi sous le feu des projecteurs tout au long de la journée, pour les grandes économies. L'Australie et le Japon ont essuyé les plâtres cette nuit avec des PMI manufacturiers inférieurs aux attentes. Rendez-vous en milieu de matinée pour la France, l'Allemagne, la zone euro le Royaume-Uni. Les PMI sont importants parce qu'ils prennent le pouls des directeurs d'achats des sociétés, ce qui en fait de bons marqueurs pour la dynamique économique future.

Parmi les autres nouvelles qui peuvent exercer une influence sur les marchés, il faut citer la rupture brutale des discussions entre le Canada et les Etats-Unis sur les droits de douane. Donald Trump, l'homme qui génère des vidéos IA de bombardement de ses compatriotes avec du caca, a justifié sa décision par la diffusion d'un spot publicitaire financé par l'Ontario qui montre Ronald Reagan parlant en mal des droits de douane en 1987. La Fondation Reagan et l'actuel Président des Etats-Unis considèrent que les propos ont été détournés. Le pétrole, lui, a poursuivi son ascension après les sanctions annoncées par la Maison Blanche contre les deux cadors russes du secteur, Rosneft et Lukoil.

En Asie Pacifique, l'Australie et l'Inde perdent quelques points, mais les gains sont copieux au Japon (+1,5%) et en Corée du Sud (+2,4%). La Chine, qui avait démarré en trombes, a perdu un peu de gains en cours de séance, avec un CSI 300 et un Hang Seng en hausse de 0,6% à mi-parcours.

En Europe, le CAC 40 démarre la séance en hausse de 0,4% à 8 255 points, aidé par les bonnes publications du jour. Le SMI (+0,2% à 12 580 points) et le Bel 20 (+0,2% à 5 013 points) ne sont pas en reste.

Les temps forts économiques du jour

Sevrés de données macros américaines, les investisseurs seront hyper attentifs aux chiffres de l'inflation de septembre qui seront publiés à 14h30. Les indicateurs PMI flashs des grandes économies publiés en matinée serviront à faire monter la pression. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Atalaya Mining : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 8000 GBX.

BNP Paribas : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 92 à 83 EUR.

Dassault Systèmes : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 35,50 à 30 EUR. BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 34 à 32 USD. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 33 à 30 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 33 EUR à 30 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 40,50 à 36,50 EUR. Wolfe Research maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 27 EUR à 23 EUR.

Deezer : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1,50 à 1,30 EUR.

Elisa : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 45 EUR.

Evolution : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1000 SEK à 700 SEK. Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1000 SEK à 720 SEK.

Exail Technologies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 150 à 156 EUR.

FLSmidth & Co. : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 420 DKK à 580 DKK.

Galderma Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 157 à 167 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 135 à 145 CHF.

Hermès International : CICC reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 2000 à 2100 EUR.

Ipsen : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Kering : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 335 à 370 EUR.

Konecranes : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 à 100 EUR.

Kuehne Und Nagel International : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 190 à 162 CHF.

Lisi : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52 à 57 EUR.

Lonza Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 734 à 764 CHF.

Molten Ventures VCT : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 5000 GBX.

Nexans : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 141 à 139 EUR.

Nokia : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 5,20 à 5,50 EUR.

Planisware : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 26 EUR.

Renault : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR. Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 à 46 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 40 EUR à 38 EUR.

SMCP : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 8 EUR.

Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 69,20 à 65,50 EUR. Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 56 EUR.

Solocal Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3,20 à 3,50 EUR.

Sotkamo Silver : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,50 SEK à 1,35 SEK.

STMicroelectronics : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 29 à 26 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 30 EUR à 26 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 28 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 23 à 21,50 EUR.

TeamViewer : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 20 à 7,50 EUR.

Telia Company : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 36 SEK à 41 SEK.

Thales : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 240 à 250 EUR.

Tietoevry : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 17 à 18 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Parmi les résultats du jour : Eni dégage un bénéfice supérieur aux attentes et T3. NatWest annonce une hausse de son bénéfice et de son revenu au troisième trimestre. Holcim enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et confirme ses prévisions pour l'exercice. Sika publie des résultats en baisse sur neuf mois. Saab relève ses prévisions de ventes, après la publication d'un bénéfice légèrement en-dessous des attentes au T3. Schindler relève ses prévisions de marge annuelle malgré la baisse des commandes. Norsk Hydro manque le consensus au T3. Signify révise à la baisse ses prévisions de ventes. Hexagon essuie une perte trimestrielle. BB Biotech améliore nettement ses performances. Salvatore Ferragamo bat légèrement le consensus.

Heineken absorbe pour l'instant le coût des droits de douane américains, selon son CEO.

GSK annonce que Blenrep a été approuvé par la FDA pour le traitement du myélome multiple.

Nokia modernise le réseau radio du groupe des postes et télécommunications du Vietnam.

Kemira rachète la société Water Engineering basée aux Etats-Unis.

Le consortium DEME remporte la première enchère pour une concession d'accès à un chenal portuaire au Brésil.

Fincantieri lance un drone sous-marin pour défendre les infrastructures sous-marines.

Les principales publications du jour : Sika, Holcim, Schindler, Norsk Hydro, Eni, Lifco, Saab, NatWest, Porsche AG…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.