L'inflation grimpe à 3,4% en mars en Espagne, au plus haut depuis deux ans

Les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 3,4% en mars sur un an, marquant leur plus forte hausse depuis mai 2024, contre 2,3% en février, selon les chiffres définitifs publiés ce mardi par l'Ine, l'institut national de la statistique.

Les analystes prévoyaient initialement une inflation de 3,3% en rythme annuel.



L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), calculé selon les normes européennes, s'affiche lui aussi en forte hausse à 3,4% sur un an, alors que le consensus tablait sur un gain plus limité de 3,3 % après +2,5 % en février.



Les causes de l'accélération



Cette accélération traduit, entre autres, l'impact des tensions géopolitiques liées à l'offensive américaine contre l'Iran et de ses retombées sur l'économie mondiale, notamment l'envolée des prix de l'énergie, à commencer par le pétrole.



D'après l'Ine, la hausse des prix en mars a été alimentée en premier lieu par la progression de 4,5% des coûts du transport, contre +0,8% le mois précédent.



Impact sur le pouvoir d'achat



La progression des salaires horaires négociés (de l'ordre de +3,5% par an) était jusqu'ici supérieure à l'inflation, ce qui permettait une hausse du pouvoir d'achat des ménages. Toutefois, ces derniers chiffres pourraient pousser les consommateurs à freiner leurs dépenses.



Face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement de Pedro Sánchez a approuvé le mois dernier une série de mesures visant à limiter l'impact de l'envolée des prix de l'énergie, pour un montant total de plus de 5 milliards d'euros.